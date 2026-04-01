Умер член Союза кинематографистов России Сергей Быстрицкий

Tекст: Катерина Туманова

«Первого апреля 2026 года на 63-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, актера, режиссера Быстрицкого Сергея Вениаминовича (1963-2026)», – сообщили в Союзе кинематографистов России.

Сергей Быстрицкий родился 12 июня 1963 года в Москве, увлекался конным спортом, учился в школе с математическим уклоном.

В 1986 году он окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой), а дебютировал в кино в 1979 году как актер, исполнив одну из главных ролей в фильме «Неоконченный урок».

Быстрицкий сыграл более чем в 40 фильмах и телесериалах («Наследство», «Даниил – князь Галицкий», «Утреннее шоссе», «Из жизни Федора Кузькина», «Охота на единорога», «Час оборотня», «Карьер», «Подземелье ведьм», «Сообщница», «Каменская. Шестерки умирают первыми», «Ундина 2. На гребне волны», «Апостол», «Амазонки» и других).

Его голосом говорили звезды зарубежных фильмов: Мэтт Дэймон, Том Круз, Марк Уолберг. В сериале «Друзья» он озвучил героя Чендлера.








