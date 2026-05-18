Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Решетников назвал четыре направления работы для снижения дефицита кадров
Для преодоления нехватки специалистов в экономике необходимо повышать производительность труда, привлекать новые категории работников, развивать гибкую занятость и использовать целевую миграцию, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Решетников обозначил ключевые направления работы по снижению кадрового дефицита, передает РБК.
«Здесь несколько ключевых направлений работы. Первое – производительность труда. Рост производительности означает, что при тех же усилиях человек может производить и получать больше», – заявил глава ведомства.
По словам министра, для роста производительности требуется внедрение новых технологий, таких как роботизация и искусственный интеллект, а также оптимизация отраслевого регулирования. В настоящее время действуют 17 программ, охватывающих около 55 млн работающих граждан. Важной задачей остается снижение избыточной бюрократии.
Вторым шагом станет вовлечение в экономику молодежи и пенсионеров через переобучение и гибкие форматы работы, включая удаленную занятость.
Третьим направлением выступает повышение гибкости рынка труда: недавние поправки в Трудовой кодекс увеличили лимит сверхурочной работы до 240 часов в год, что должно закрыть около 100 тыс. вакансий.
Четвертым элементом стратегии названа прагматичная миграция, ориентированная исключительно на потребности бизнеса. Власти разрабатывают механизмы организованного набора иностранных специалистов под конкретные задачи с четким регулированием процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Решетников отметил пользу небольшого роста безработицы для структурной перестройки экономики.
Ранее министр представил план компенсации кадровой потребности в три миллиона человек за счет программ повышения производительности труда.