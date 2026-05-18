Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Жителя Томской области осудили на 14 лет за госизмену
Суд приговорил к длительному тюремному сроку мужчину, который отправлял украинским спецслужбам фотографии военных объектов в Томской области, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Второй Восточный окружной военный суд назначил 14 лет колонии строгого режима жителю Томской области за фотографирование военных объектов и передачу снимков украинским спецслужбам, передает РИА «Новости».
«Назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов», – заявили в ФСБ.
По данным ведомства, собранные материалы предназначались для подготовки диверсионно-террористических актов. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Томской области. Мужчину признали виновным в государственной измене, а также в публичных призывах к терроризму и его оправдании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года сотрудники ФСБ задержали жителя Томской области за передачу снимков военных объектов украинским спецслужбам. В конце апреля силовики пресекли аналогичную деятельность жителя крымской Феодосии.