ФСБ задержала жителя Томска за передачу фото военных объектов Украине

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли деятельность жителя Томской области, который передавал спецслужбам Украины фотографии военных объектов, передает РИА «Новости». Как уточнили в ведомстве, мужчина оказывал содействие украинским спецслужбам и организациям в деятельности, направленной против безопасности России.

В УФСБ отметили: «Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял фотофиксацию военных объектов, расположенных на территории Томской области. Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов».

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ о государственной измене. Следователи продолжают устанавливать возможных сообщников мужчины и проводят необходимые мероприятия для раскрытия всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое жителей Крыма признались в передаче через Telegram координат военного объекта в Ялте и комплекса «Панцирь-С» представителям спецслужб Украины.

Ранее сотрудник медицинской организации в Мелитополе был задержан по подозрению в передаче спецслужбам Украины персональных данных пациентов.