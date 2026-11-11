При атаке на танкер в Персидском заливе пострадали четыре моряка

Власти Индии: Танкер под флагом Либерии подвергся атаке в Персидском заливе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Танкер класса VLCC под флагом Либерии следовал из Эр-Рувайса в Дубай, когда подвергся удару снарядом, четверо членов экипажа получили ранения, цитирует Соновала ТАСС.

Среди раненых оказался один гражданин Индии, получивший легкие травмы. Он был доставлен на берег для медицинского обследования. Остальные 18 членов экипажа, в числе которых пять индийских моряков, находятся в безопасности.

Глава ведомства добавил, что индийская сторона поддерживает тесный контакт с компанией-оператором судна, чтобы гарантировать благополучие и безопасность своих граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания ADNOC Logistics and Services подтвердила повреждение одного из своих грузовых кораблей при атаке в территориальных водах ОАЭ.

В начале месяца у восточного побережья Саудовской Аравии танкер поразили двумя снарядами.

В прошлом месяце министр судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил об ударе снарядом по нефтяному танкеру с индийскими моряками в Ормузском проливе.