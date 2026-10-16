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Нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе
Нефтяной танкер с 15 моряками из Индии поражен снарядом в Ормузском проливе
Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.
Нефтяной танкер MT ST 3, на борту которого находились 15 индийских моряков, поражен снарядом в Ормузском проливе, передает ТАСС.
Инцидент с судном произошел в пятницу. Кроме того, в среду другой танкер YARA J, на котором находились девять индийских моряков, подвергся атаке беспилотника у побережья Румынии.
«К счастью, все 24 индийских гражданина на обоих судах находятся в безопасности, погибших или пострадавших нет», – заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.
Он добавил, что индийские власти следят за развитием ситуации и поддерживают связь с компаниями, управляющими судами, чтобы обеспечить безопасность обоих экипажей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник другой танкер подвергся атаке в Ормузском проливе.
В воскресенье два индийских моряка пропали без вести после атаки дрона на танкер в Омане.
В тот же день танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.