Глава МИД Ливана обвинил «Хезболлу» во втягивании страны в войну

Министр иностранных дел Ливана возложил на «Хезболлу» вину за войну

Tекст: Денис Тельманов

«"Хезболла" втянула Ливан в бессмысленную войну, которой он не хотел и за которую ливанцы заплатили и продолжают платить высокую цену», – заявил Раджи на встрече с арабскими послами в Москве.

По словам министра, требование граждан жить в государстве, где оружием располагают исключительно законные вооруженные силы, не связано с региональными или международными повестками. Приоритетами правительства являются вывод израильских сил, прекращение атак на Ливан и сосредоточение оружия в руках государства, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава исполнительного совета «Хезболлы» Али Даамуш заявил в Бейруте, что отказ от вооруженного сопротивления невозможен до полного ухода Израиля с ливанской территории. По его оценке, сопротивление остается национальной необходимостью, пока сохраняется израильская угроза.

Движение вступило в региональный конфликт 2 марта, выпустив по Израилю ракеты и беспилотники. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию, введя войска в приграничные районы Ливана. В результате боевых действий погибли более 4,3 тыс. человек, десятки населенных пунктов на юге страны оказались разрушены или закрыты для возвращения жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров проинформировал ливанского коллегу о ситуации на Украине.

Министр назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

Москва и Бейрут договорились расширить политический диалог.