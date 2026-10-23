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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 15:24 • Новости дня

    Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

    Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям, находившимся в церкви, сообщило агентство Petra.

    В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

    Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

    В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.

    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

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    22 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе по Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.

    По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.

    В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.

    На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского

    РПЦ назначила праздник обретения мощей Дмитрия Донского на 18 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Священный синод Русской православной церкви включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату, посвященную обнаружению останков великого князя Дмитрия Донского.

    День памяти обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского будет отмечаться 18 августа, передает РИА «Новости». Синод поручил профильной богослужебной комиссии подготовить и представить на утверждение текст службы для этого дня.

    Останки великого князя были обнаружены реставраторами в саркофаге Архангельского собора Московского Кремля в июле. Проведенные исследования подтвердили их подлинность. В августе у святыни совершил молебен патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а позднее собор посетил президент России Владимир Путин.

    Фрагменты мощей поместили в ковчеги для поклонения верующих и направили в различные регионы, в том числе в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил о новом прочтении событий Куликовской битвы после обретения мощей Дмитрия Донского.

    Выпускники программы «Время героев» отметили важность этого события для сплочения страны.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о доставке святыни в Херсонесский монастырь.

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    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    22 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    РПЦ утвердила порядок приема желающих уйти от украинских раскольников

    Синод РПЦ утвердил порядок принятия из украинских раскольнических структур

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил правила для принятия в Церковь лиц, покидающих украинские раскольнические структуры.

    Об утверждении документа «Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви» говорится в журналах Синода, пишет ТАСС. Отмечается, что документ будет использоваться в качестве руководства для священнослужителей епархий.

    Накануне госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила об обнаружении признаков аффилированности Балтской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с РПЦ.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об участившихся нападениях на священников на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала каноническую Украинскую православную церковь аффилированной с Русской православной церковью.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    22 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви поручил Синодальной комиссии по биоэтике и высоким технологиям подготовить официальную церковную позицию по вопросам искусственного интеллекта и иным высоким технологиям с последующим представлением результатов работы священноначалию.

    Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.

    До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

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    22 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Saudi Aramco эвакуировала персонал штаб-квартиры в Дахране

    Bloomberg: Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перевела сотрудников своей штаб-квартиры в Дахране на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

    Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из своей штаб-квартиры в Дахране и временно перевела персонал на удаленный режим работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Эвакуация последовала за сигналом тревоги в здании, однако точные причины его срабатывания в настоящий момент остаются неизвестными. Сроки возможного возвращения сотрудников в офис пока не определены.

    На прошлой неделе правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Административное здание нефтяной компании в Дахране получило значительные повреждения в результате обстрела, сообщало агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    На прошлой неделе министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.

    В начале месяца мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод на востоке страны.

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    22 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Ливанские военные перехватили крупную партию оружия на границе с Сирией

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ливанской армии предотвратили незаконную транспортировку крупной партии оружия и боеприпасов через границу с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.

    «Операция проводилась в горном районе Аккар на севере Ливана, контрабандный груз конфискован, задержаны пять человек», – передает ТАСС сообщение командования Вооруженных сил Ливана.

    В сообщении не уточняется количество изъятого оружия и боеприпасов, а также не указывается, кому оно предназначалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия на юге страны со стороны израильских войск.

    Летом Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль участки на юге Ливана в двух пилотных зонах.

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия на юге Ливана.

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    23 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов

    Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.

    Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.

    Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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    23 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Al-Joumhouria: Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Tекст: Мария Иванова

    Переговоры военных делегаций Ливана и Израиля при посредничестве США в Тампе завершились безрезультатно, передает РИА «Новости».

    Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам безопасности на юге Ливана. Однако ожидается, что диалог продолжится под давлением Вашингтона, пишет Al-Joumhouria.

    Во второй день переговоров стороны обсуждали механизм контроля за договоренностями и состав участников. Ливанская делегация отказалась от идеи двустороннего координационного комитета и создания совместного оперативного штаба, так как нужные механизмы контроля уже существуют.

    Ранее президент Ливана Джозеф Аун назвал главными целями переговоров вывод израильских войск, освобождение пленных, возвращение беженцев, восстановление районов и размещение ливанской армии по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    В июле американские военные начали переговоры с местным командованием о создании пилотной зоны для передачи контроля над приграничными территориями ливанским властям.

    В июне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны.

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    23 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Кушнер опроверг обвинения в тайных сделках с лидерами стран Ближнего Востока

    Кушнер опроверг данные о якобы тайных финансовых операциях на миллионы долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Зять президента США Джаред Кушнер опроверг обвинения в причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям с участием стран Ближнего Востока.

    Кушнер категорически опроверг утверждения о причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям, распространенные американским журналом, передает ТАСС.

    «Этого никогда не происходило», – заявил Джаред Кушнер в социальной сети.

    Он подчеркнул, что автор материала не предоставил никаких доказательств, включая банковские выписки, данные о переводах или даты транзакций. Кушнер напомнил о многочисленных разбирательствах в Конгрессе США и расследованиях спецпрокурора, с которыми он добровольно сотрудничал, отметив, что подобные обвинения никогда не выдвигались.

    Зять американского лидера назвал статью возмутительной фабрикацией, выдумкой и пропагандой, за которой стоят люди со злым умыслом.

    Ранее журнал Vanity Fair опубликовал отрывок из книги журналиста Мэттью Коула, в которой сообщалось, что спецслужбы Нидерландов получили доступ к телефону Кушнера и обнаружили сведения о тайных договоренностях и финансовых операциях на сотни миллионов долларов, связанных с Израилем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зять американского лидера Джаред Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом отчитали Владимира Зеленского за критику Дональда Трампа.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об отказе Кушнера от поездки на переговоры в Россию из-за болезни.

    В августе Корпус стражей исламской революции назвал выдумкой слова Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

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    23 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви Максима Костюченко, сообщают украинские СМИ.

    Клирика храма Святого апостола и евангелиста Марка в Киеве похитили накануне вечером, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Другие подробности канал не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сотрудники ТЦК в Хмельницкой области мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма канонической УПЦ Сергея Синюка. В прошлом месяце военкомы забрали в армию священнослужителя Виктора Денисова в день рождения. Летом в Житомирской области сотрудники ТЦК насильно забрали в армию другого священнослужителя канонической УПЦ.

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    23 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    США решили добиваться прекращения миссий ООН в Ливане, Сомали и Западной Сахаре

    FT: США будут добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в Ливане и Сомали

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты намерены добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в ряде стран, включая Ливан, Сомали и Западную Сахару, заявил постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц.

    Уолтц в интервью газете Financial Times заявил, что США «меняют подход к миротворческой деятельности» и хотят сокращения ряда миссий ООН, передает ТАСС.

    Некоторые миссии «существуют по 30, 40, 50 лет, обходятся в миллиард долларов в год и замораживают конфликты» вместо их урегулирования, пояснил дипломат. В первую очередь Вашингтон намерен добиться прекращения миссий в Ливане, Сомали и Западной Сахаре.

    Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) действуют уже десятки лет, но так и не сумели предотвратить конфликты между Израилем и шиитской организацией «Хезболла», отметил Уолтц. Американское правительство «активно обсуждает» с Францией, Израилем, Ливаном и другими странами будущие перспективы миротворческой деятельности в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европейский союз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

    Весной президент Италии Серджо Маттарелла заявил о неприемлемости атак на командование Временных сил ООН на юге Ливана.

    В апреле ливанское руководство инициировало поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН и виновных в смерти французского солдата.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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