Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Онищенко не исключил досрочного роста заболеваемости гриппом в регионах
В отдельных регионах России рост заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями может начаться раньше общероссийского подъема в январе, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«По всем признакам, подъем заболеваемости начнется после зимних каникул. В отдельных регионах он будет с опережением», – заявил Онищенко.
По словам Онищенко, на сроки начала подъема заболеваемости могут влиять температурные условия, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Всемирная организация здравоохранения оценила риск возникновения пандемии гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне.
В субботу в Роспотребнадзоре сообщили о нахождении заболеваемости респираторными инфекциями в России на сезонном уровне.
На прошлой неделе руководитель ведомства Анна Попова заявила об отсутствии значительного подъема заболеваемости в стране.