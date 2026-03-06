У галлюциногенных грибов обнаружили высокий лечебный потенциал при психических расстройствах

Tекст: Мария Иванова

Исследователи из Йельской школы медицины провели первое плацебо-контролируемое испытание влияния псилоцибина на психическое здоровье, пишет New Scientist.

Эксперимент продемонстрировал быстрое снижение симптоматики у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Эффект от приема препарата сохранялся по меньшей мере 12 недель.

В научной работе приняли участие 28 взрослых добровольцев, которые жили с тяжелым диагнозом в среднем два десятилетия. Все они безуспешно пробовали как минимум два традиционных метода лечения. Участников разделили на группы для приема психоделика или плацебо в виде витамина B3.

Спустя 48 часов показатели симптомов у принимавших псилоцибин снизились в среднем почти на десять пунктов. Через неделю у 70% пациентов наблюдалось уменьшение проявлений болезни примерно на 35%. Улучшение клинической картины фиксировалось и через три месяца после приема.

«Если мы погрузим вас в психоделическое состояние, мы думаем, что сможем разорвать циклы навязчивого мышления и поведения», – заявил Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона. По мнению экспертов, вещество повышает пластичность мозга, делая ригидные мысли менее сильными и доминирующими.

Специалисты предупредили о рисках, так как у одного испытуемого в ходе опыта возникли суицидальные мысли. Ученые подчеркнули необходимость строгого медицинского контроля при назначении подобной терапии. Дополнительной сложностью исследования стала невозможность полностью скрыть факт приема психоактивного вещества от участников.

