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Российские ученые нашли бактерию для лечения депрессии
Российские ученые выявили, что бактерия F. prausnitzii способна лечить депрессию через кишечник
В лаборатории генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН установили, что бактерия F. prausnitzii может быть использована для лечения депрессии.
Руководитель проекта Ольга Аверина объяснила, что кишечная микрофлора активно взаимодействует с мозгом, влияя на его функции и развитие, что может привести к различным патологиям, включая депрессию, передает Газета.Ru.
По словам ученых, снижение количества F. prausnitzii в кишечнике связано с развитием депрессии, что позволяет рассматривать ее как биомаркер заболевания. Исследования показали, что увеличение ее количества может помочь в лечении депрессии. В экспериментах на мышах и людях, прием пробиотика на основе лактобацилл в течение 28 дней способствовал снижению депрессивных симптомов.
Аверина подчеркнула, что пробиотический препарат не только увеличивает количество F. prausnitzii, но и нормализует стул, повышает спокойствие и когнитивные функции. Введение этого штамма лактобацилл в терапию депрессивных расстройств может стать эффективным адъювантным средством.
Проект поддержан грантом РНФ, и в будущем планируется отбор штаммов с антидепрессивными свойствами. Исследователи сосредоточатся на разработке формы доставки пробиотика, так как F. prausnitzii является анаэробом, а кислород губителен для этих бактерий.
Ранее сообщалось, что национальная служба здравоохранения Британии начнет испытания импланта, способного улучшать настроение и бороться с депрессией с помощью ультразвуковых импульсов.