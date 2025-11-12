Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.9 комментариев
Фонд AMR: Европе грозит «супербактерия» из-за ситуации на Украине
Европе грозит опасность распространения так называемой «супербактерии», устойчивой к большинству известных антибиотиков, из-за текущего конфликта на Украине, сообщает «Российская газета». Об этом заявил генеральный директор фонда AMR по борьбе с устойчивостью к антибиотикам Генри Скиннер на портале Innovation News Network.
Скиннер отметил, что 85% инфекций у раненых украинских военных были вызваны бактериями, устойчивыми ко многим препаратам. Основной угрозой стала Acinetobacter baumannii – патоген, который Всемирная организация здравоохранения называет критической опасностью для человечества. Исследование 2024 года также подтвердило многочисленные случаи заражения гипервирулентным штаммом Klebsiella pneumoniae.
«Хотя эти инфекции уже наносят вред и убивают пациентов на Украине, их эпидемия создает угрозу для европейских систем здравоохранения далеко за пределами фронта и по всему миру», – подчеркнул он в своей статье. Эксперт полагает, что для противодействия этой угрозе Европе необходимы серьезные инвестиции в новые разработки противомикробных средств. Однако фармацевтические компании не спешат начинать выпуск новых антибиотиков из-за их низкой коммерческой привлекательности и высокой стоимости исследований.
Скиннер подчеркнул, что разработка одного нового антибиотика обходится более чем в один миллиард долларов, в то время как средний годовой доход с продажи препарата составляет всего 16 млн долларов. Для преодоления этого кризиса требуются миллиарды долларов и десятилетия целенаправленных исследований. «Учитывая, что на Украине каждый день растет число жертв бактерий, а новые случаи заражения возникают на поле боя и переходят границы, у нас может не хватить времени», – заключил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили, что у солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксированы случаи газовой гангрены.