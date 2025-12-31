В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждены дома, причал и НПЗ
Двое пострадавших от дронов ВСУ переданы медикам, пять домов получили повреждения остекления, на причале и на территории НПЗ возник пожар, сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
«В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», – сообщили там.
В четырех многоквартирных домах и одном частном повреждено остекление, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении, уточнили в оперштабе.
«На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили – на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», – добавили в ведомстве.
