При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждены дома, причал и НПЗ

При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека

Tекст: Катерина Туманова

«В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», – сообщили там.

В четырех многоквартирных домах и одном частном повреждено остекление, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении, уточнили в оперштабе.

«На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили – на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», – добавили в ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили за три вечерних часа вторника 27 дронов над регионами России. Газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в Туапсе из-за БПЛА.



