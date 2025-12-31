Газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в Туапсе из-за БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», – сказано в сообщении оперштаба.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. Глава Запорожской области Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ.

Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа вторника 27 дронов над регионами России.



