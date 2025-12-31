В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в Туапсе из-за БПЛА
В Краснодарском крае отражают атаки БПЛА, поэтому Оперштаб региона в Telegram-канале призвал жителей не выходить на улицу и не снимать работу систем ПВО.
«В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», – сказано в сообщении оперштаба.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. Глава Запорожской области Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ.
Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа вторника 27 дронов над регионами России.