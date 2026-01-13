Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году

Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.0 комментариев
Эксперт Щербаченко рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году
В 2026 году мошенники будут активнее использовать дипфейки и персонализированные атаки для получения доступа к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах», рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Мошенники активно адаптируют свои методы под любые новые социальные выплаты и изменения в социальной сфере, отмечает Газета.Ru.
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, одной из главных тенденций стал рост использования дипфейков – сгенерированных аудио и видео, имитирующих голос или облик знакомых людей. Такие технологии применяют для повышения доверия к сообщениям и получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги» или банковским приложениям.
«Одна из самых заметных тенденций этого года – использование дипфейков: сгенерированных аудио и видео, которые имитируют голос и внешность родственника, близкого человека или начальника. Такая подмена нужна, чтобы повысить доверие к сообщению и получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах» или к банковским приложениям», – подчеркнул Щербаченко.
Отдельным направлением остаются схемы, связанные с кражей доступа к «Госуслугам». Преступники звонят от имени операторов связи или выдают себя за сотрудников портала, используя фишинговые ссылки или просят сообщить коды из СМС. Их цель – перехватить учетные данные и совершать действия от имени жертвы.
Сохраняются и финансовые пирамиды, отличающиеся отсутствием лицензии, ложными отзывами, ограниченной информацией, обещаниями ежедневной сверхдоходности и агрессивным маркетингом. Эксперт пояснил, что подобные схемы становятся популярнее из-за желания быстро заработать.
Фишинг, по мнению специалиста, остается самым массовым инструментом: людям обещают выигрыши или выплаты, побуждая самостоятельно вводить данные банковских карт. Также мошенники используют гиперперсонализированные атаки на основе информации, собранной из социальных сетей.
Для снижения рисков Щербаченко советует избегать переходов по неизвестным ссылкам, пользоваться только официальными приложениями, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно менять длинные пароли.
Также в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг».