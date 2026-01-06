МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

МВД России фиксирует увеличение случаев мошеннических схем с блокировкой банковских карт, передает ТАСС. По данным ведомства, преступники используют процедуры безопасности банков для собственной выгоды, вмешиваясь в работу клиентских счетов. В пресс-центре МВД уточнили, что мошенники, получив персональные данные гражданина, обращаются в банк от его имени, заявляя об утере карты или подозрительных операциях, что приводит к временной блокировке карты.

После этого злоумышленники связываются с настоящим владельцем, оказывая психологическое давление и вводя его в заблуждение относительно полной блокировки всех счетов. Они требуют деньги за якобы необходимую разблокировку или предлагают «защиту» средств. В ведомстве подчеркнули, что ключевая особенность мошеннической схемы – создание у жертвы ложного впечатления, что инициатором блокировки является банк, хотя на самом деле запрос поступает от мошенников, действующих от имени клиента.

МВД рекомендует гражданам быть бдительными и не передавать личную информацию третьим лицам, а при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в свой банк или полицию.

