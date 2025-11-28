Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ФНС

Минфин: Мошенники начали звонить под видом сотрудников налоговой службы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Граждан предупреждают о росте числа мошеннических звонков и рассылок, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы, сообщает официальный Телеграм-канал Минфина РФ.

Мошенники могут звонить или отправлять сообщения с утверждением о неуплате налогов, наличии задолженностей, требовать подачи декларации либо предоставления документов при личном визите.

Как подчеркнули в министерстве, настоящие сотрудники ФНС никогда не просят по телефону передавать личные данные, не записывают граждан на прием и не предлагают переходить по неофициальным ссылкам. В случае возникновения сомнений рекомендуется самостоятельно проверить всю информацию через личный кабинет на официальном сайте ФНС.

В Минфине обращают внимание на необходимость повышенной бдительности, советуя при подозрительных звонках завершать разговор и обращаться напрямую в налоговую службу через проверенные каналы связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД рассказали о новом виде мошенничества, связанном со сбережениями пенсионеров. Преступники используют поддельные переписки с украинскими спецслужбами, чтобы запугать россиян.

Полиция также отмечает, что сейчас мошенники адаптируют схемы и стиль общения под возраст и особенности своих жертв.