Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ФНС
Минфин: Мошенники начали звонить под видом сотрудников налоговой службы
Жителям России рекомендуют с осторожностью относиться к звонкам, когда неизвестные, представляясь сотрудниками ФНС, требуют личные данные или предлагают перейти по сомнительным ссылкам, отметили в Минфине РФ.
Граждан предупреждают о росте числа мошеннических звонков и рассылок, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы, сообщает официальный Телеграм-канал Минфина РФ.
Мошенники могут звонить или отправлять сообщения с утверждением о неуплате налогов, наличии задолженностей, требовать подачи декларации либо предоставления документов при личном визите.
Как подчеркнули в министерстве, настоящие сотрудники ФНС никогда не просят по телефону передавать личные данные, не записывают граждан на прием и не предлагают переходить по неофициальным ссылкам. В случае возникновения сомнений рекомендуется самостоятельно проверить всю информацию через личный кабинет на официальном сайте ФНС.
В Минфине обращают внимание на необходимость повышенной бдительности, советуя при подозрительных звонках завершать разговор и обращаться напрямую в налоговую службу через проверенные каналы связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД рассказали о новом виде мошенничества, связанном со сбережениями пенсионеров. Преступники используют поддельные переписки с украинскими спецслужбами, чтобы запугать россиян.
Полиция также отмечает, что сейчас мошенники адаптируют схемы и стиль общения под возраст и особенности своих жертв.