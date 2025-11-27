МВД разоблачило новую схему обмана пенсионеров

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с пенсиями

Tекст: Тимур Шайдуллин

О новом виде мошенничества со сбережениями пенсионеров сообщили в управлении по борьбе с IT-преступлениями МВД.

Злоумышленники связываются с пожилыми россиянами по телефону или через мессенджеры и предлагают перевести пенсионные сбережения или накопления в якобы существующую «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий».

Мошенники обещают «мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия», сообщили в ведомстве.

В МВД отдельно подчеркнули, что программа государственного софинансирования пенсий уже закрыта для новых заявок. Вступить в нее можно было только между 1 октября 2008 года и 31 декабря 2014 года, а все взносы принимались до 31 января 2015 года.

Программа долгосрочных сбережений реально существует, но ее можно оформить только напрямую в лицензированном негосударственном пенсионном фонде, через официальный сайт или лично в офисе НПФ. В киберполиции отметили: «Любые предложения оформить ее по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте – признак мошенничества».

В ведомстве напомнили, что госорганы не звонят гражданам с инициативой участвовать в финансах, не требуют дистанционной передачи СНИЛС, паспортных или других личных данных. Подобные звонки и сообщения являются поводом сразу насторожиться и прекратить общение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД назвали основной маркер при мошенничестве от имени Пенсионного фонда.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк также отметила, что злоумышленники часто сообщают о якобы «опасности» сбережений граждан.

Кроме того, аферисты прибегают к подделке переписок с украинскими спецслужбами для запугивания людей.

