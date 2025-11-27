  • Новость часаПольша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принцу взаимности, но лишено оснований
    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Иркутске
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 14:49 • Новости дня

    МВД разоблачило новую схему обмана пенсионеров

    В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с пенсиями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новую мошенническую схему с предложением перевести пенсионные накопления в фиктивные программы выявили в России, пенсионерам обещают быстрые и крупные выплаты, предупредили в МВД.

    О новом виде мошенничества со сбережениями пенсионеров сообщили в управлении по борьбе с IT-преступлениями МВД.

    Злоумышленники связываются с пожилыми россиянами по телефону или через мессенджеры и предлагают перевести пенсионные сбережения или накопления в якобы существующую «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий».

    Мошенники обещают «мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия», сообщили в ведомстве.

    В МВД отдельно подчеркнули, что программа государственного софинансирования пенсий уже закрыта для новых заявок. Вступить в нее можно было только между 1 октября 2008 года и 31 декабря 2014 года, а все взносы принимались до 31 января 2015 года.

    Программа долгосрочных сбережений реально существует, но ее можно оформить только напрямую в лицензированном негосударственном пенсионном фонде, через официальный сайт или лично в офисе НПФ. В киберполиции отметили: «Любые предложения оформить ее по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте – признак мошенничества».

    В ведомстве напомнили, что госорганы не звонят гражданам с инициативой участвовать в финансах, не требуют дистанционной передачи СНИЛС, паспортных или других личных данных. Подобные звонки и сообщения являются поводом сразу насторожиться и прекратить общение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД назвали основной маркер при мошенничестве от имени Пенсионного фонда.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк также отметила, что злоумышленники часто сообщают о якобы «опасности» сбережений граждан.

    Кроме того, аферисты прибегают к подделке переписок с украинскими спецслужбами для запугивания людей.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность армии России

    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность армии России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    27 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В базу биометрических данных с 2024 года были внесены сведения о примерно семи млн иностранных граждан, в результате чего им больше не удастся попасть в Россию, используя поддельные документы или иные незаконные способы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.

    Гребенкин напомнил, что в прошлом году стартовал эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов в пунктах пропуска Москвы и Оренбургской области, передает Ura.ru. За это время было выявлено свыше 40 тыс. человек с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске.

    Кроме того, в июне этого года начался второй этап эксперимента, теперь поездки иностранных граждан в Россию можно предварительно одобрить через специальное мобильное приложение. За прошедшее время органы внутренних дел обработали около 94,1 тыс. обращений, из них одобрили 91,8 тыс. поездок. Также нашли более 2,3 тыс. человек, которым запрещено въезжать в Россию.

    С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начали еще один эксперимент по регистрации безвизовых трудовых мигрантов в Многофункциональном миграционном центре «Сахарово». За местонахождением мигрантов следят с помощью геолокации и мобильного приложения «Амина». Иностранные граждане должны установить приложение на свои устройства и указывать в нем, где они находятся. Сейчас приложение установили почти 1 млн иностранцев, а на миграционный учет поставили более 710 тыс. человек. Эксперимент планируют закончить 1 сентября 2029 года, а потом распространить опыт на всю страну.

    Гребенкин также сказал, что до 30 июня 2026 года МВД должно создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут данные обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые приезжают, уезжают и находятся в России. Замсекретаря Совбеза добавил, что уже сейчас можно поставить иностранца на миграционный учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, в 2025 году этим сервисом воспользовались более 5,5 млн раз – это больше 45% от всех случаев постановки на миграционный учет.

    Напомним, в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    В сентябре в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    26 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно

    Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков

    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей и вменена обязанность ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.

    «Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», – объявила судья. Вейп, фигурировавший в деле, постановлено уничтожить, передает ТАСС.

    В суде дали показания актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также были переданы положительные характеристики от артистов Сергея Безрукова, Евгения Миронова, писателя Александра Цыпкина и режиссера Алексея Германа – младшего. Все они отметили положительные личные качества Тарасовой.

    В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

    С 5 сентября Тарасова находилась под ограничениями – ей запрещалось покидать дом ночью, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, кроме экстренных случаев и общения с органами следствия.

    Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Награждена кинопремией «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Лед».

    26 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО

    Чернышенко: НАТО пытается заполучить ветеранов боевых действий для научных разработок

    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники специальной военной операции, обладающие инженерными компетенциями, способны сыграть заметную роль в развитии технологической науки и должны активно вовлекаться в работу над перспективными проектами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании V Конгресса молодых ученых в Сириусе Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что специалисты с боевым опытом и технической подготовкой сегодня высоко ценятся за рубежом, передает ТАСС. По словам вице-премьера, «Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам».

    Чернышенко призвал отечественных разработчиков обратить внимание на таких людей и «привлекать их в технологические проекты». Он отметил, что для включения таких специалистов в научно-технологическую деятельность потребуется дополнительное обучение, чтобы адаптировать боевой опыт под задачи гражданской науки и промышленности.

    V Конгресс молодых ученых проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, организован Фондом Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. Оператором программы выступает АНО «Национальные приоритеты».

    26 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию

    На Украине жена убила мужа за пророссийские взгляды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Ирпеня Киевской области подозревается в убийстве своего мужа, причиной которого стали его пророссийские взгляды и наличие родственников в России, сообщили в местной прокуратуре.

    В Киевской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Ирпеня. Ее обвиняют в умышленном убийстве своего 70-летнего супруга. Об этом сообщает прокуратура Киевской области. Инцидент произошел в квартире семейной пары на бытовой почве. По данным следствия, между супругами возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями.

    Как заявила подозреваемая, причиной ссоры стали «пророссийские взгляды» ее мужа и его общение с родственниками из России. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ножевых ранений в грудь своему мужу.

    От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас подозреваемая находится под стражей, ведется досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощника Президента России Владимира Мединского попросили заступиться за людей с пророссийскими взглядами на Украине.

    Жители Снигиревки сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора» 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды.

    26 ноября 2025, 16:05 • Новости дня
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой принял решение удовлетворить ходатайство защиты о вызове в качестве свидетелей актеров Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлии Снигирь.

    В своем обращении адвокаты просили суд допросить указанных артистов для дачи характеристики личности обвиняемой, передает ТАСС.

    «Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», – заявила представитель защиты в ходе заседания.

    Рассмотрев ходатайство, судья вынес решение о его удовлетворении.

    В сентябре актрисе Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    26 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово

    Силуанов сообщил о планах продать аэропорт Домодедово до конца года

    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    По его словам, продать воздушную гавань планируется до конца этого года, передает ТАСС.

    «Работаем над этим планом. Мы его не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить», – сообщил министр журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    26 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Киргизию сыграл на одном из национальных киргизских музыкальных инструментов.

    Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Накануне Путин находится в Киргизии с государственным визитом. В среду он встретился в Бишкеке с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    26 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России

    Замглавы Минтранса Пашков: Беспилотные трамваи в России появятся через год

    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение полностью автономных трамваев в российских городах может стать реальностью уже в течение ближайших двух лет, заявил первый замглавы Минтранса Константин Пашков.

    Полностью беспилотные трамваи могут появиться на российских городских линиях в течение одного-двух лет, сообщил первый замминистра транспорта России Константин Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых. По словам Пашкова, трамвай уже может двигаться без машиниста, однако пока в кабине обязательно дежурит представитель транспортной службы, пишет РИА «Новости». 

    Впервые полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года по маршруту №10 в Строгино. За время работы трамвай преодолел более 18 тыс. километров, а количество перевезённых пассажиров достигло примерно 40 тыс. Столичный департамент транспорта отмечал, что за весь этот период трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр транспорта Андрей Никитин отметил в докладе президенту России Владимиру Путину , что пассажирские беспилотные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге.

    Российские компании продемонстрировали новые модели трамваев на выставке «Иннопром».

    26 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Назван объем заготовленной в 2025 году в России донорской крови в литрах

    В НЦ «Россия» озвучили объем заготовленной в 2025 году донорской крови в литрах

    Tекст: Валерия Городецкая

    К концу 2025 года объем заготовленной донорской крови достигнет 2,7 млн литров – это рекордный показатель для современной трансфузиологии и гарант безопасности населения в любых чрезвычайных ситуациях. Об этом было заявлено на прошедшем в Национальном центре «Россия» ХVII Всероссийском форуме Службы крови.

    Форум собрал более 1200 специалистов, волонтеров и представителей органов власти для обсуждения новых тенденций, технологий и законодательных инициатив в трансфузиологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В приветственных обращениях президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнули значимость развития службы крови, отмечая вклад добровольцев и медицинских работников, а также внимание к вопросам гуманистических ценностей и молодежного донорства.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила обращения с донорской кровью и ее компонентами, которые позволяют обеспечивать прослеживаемость материалов на всех этапах – от донора до реципиента. Голикова также отметила отличную работу Федерального медико-биологического агентства, что привело к росту доверия и совершенствованию системы донорства в стране.

    Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что за шесть лет заготовка цельной донорской крови увеличилась на 49%, и по итогам 2025 года прогнозируется объем в 2,7 млн литров. Стратегический неснижаемый резерв компонентов крови увеличился в 2,5 раза – до более чем 900 тысяч литров, что гарантирует медицинскую безопасность страны и позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, в том числе в приграничных регионах.

    Скворцова объявила о функционировании новых хранилищ стратегического резерва крови, о запуске в 2026 году центра в Курске и внедрении лиофилизированной плазмы для нужд спецоперации и чрезвычайных ситуаций. В 2025 году уже подготовлено и выдано силовым ведомствам более 5 тыс. единиц плазмы, а на 2026 год планируется заготовить не менее 12 тыс. единиц.

    По данным Скворцовой, 99% российских доноров сдают кровь бесплатно, а число донаций за шесть лет выросло на четверть и достигло 3,3 млн в год. Федеральный регистр доноров костного мозга превысил порог в 506 тыс. человек благодаря поддержке федерального бюджета. Не менее важной задачей остается импортозамещение оборудования и совершенствование инфраструктуры, особенно на воссоединенных территориях, где к 2028 году планируется полностью обновить учреждения службы крови.

    На форуме также чествовали победителей конкурса профессионального мастерства и провели обширную культурную программу с участием артистов, а в течение дня проходили круглые столы, мастер-классы и открытые дискуссии по актуальным темам развития донорства.

    26 ноября 2025, 18:41 • Новости дня
    Мерц: Европа не поможет России победить на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что Европа не будет длать уступки, которые помогли бы России быстрее завершить конфликт на Украине.

    Как сообщает The Guardian, Мерц заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно «только при участии Киева и с учетом мнения европейских государств», передает «Газета.Ru». «Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира на Украине», – подчеркнул канцлер.

    Политик заверил, что правительство Германии останется на стороне Киева столько, сколько потребуется и планирует использовать для этого замороженные российские активы. Мерц добавил, что Россия теоретически могла бы завершить конфликт в короткие сроки, но подчеркнул, что уступки в виде капитуляции Украины исключены.

    «Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира», – заявил канцлер.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

    26 ноября 2025, 16:54 • Новости дня
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отец обвиняемого в хищениях и коррупции экс-заминистра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов выступил против иска Генпрокуратуры об изъятии у него двух мотоциклов и заявил, что оба они были получены в дар от сына еще до службы Тимура Иванова в Минобороны.

    Вадим Иванов выразил несогласие с иском Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС. Он подчеркнул в суде, что два мотоцикла – Triumph Thunderbird Storm ABS выпуска 2012 года, подаренный сыном в 2015 году, а также Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года, были получены до начала госслужбы Тимура Иванова.

    Адвокат уточнил: «Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись». Представитель Иванова добавил, что второй мотоцикл также был подарен в тот же период и Вадим Иванов остается добросовестным приобретателем обоих транспортных средств.

    Защита считает, что эти мотоциклы не могут быть предметом антикоррупционного иска. Адвокат также заявил, что автомобиль Escalade был куплен Вадимом Ивановым за собственные средства, не связанные с действиями сына.

    Кроме того, адвокат отметил, что Вадим Иванов никогда не был материально или социально зависим от Тимура Иванова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвинили в использовании служебных полномочий вопреки интересам государства и обогащении родственников.

    Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Бывший чиновник решил передать усадьбу Панкратово стоимостью более 800 млн рублей в доход государства.

    26 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Названа причина смерти артиста Шиловского

    Онкология стала причиной смерти артиста Шиловского

    Названа причина смерти артиста Шиловского
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист РСФСР, известный актер и режиссер Всеволод Шиловский скончался от онкологического заболевания, сообщили в его театре-студии.

    Болезнь диагностировали у Шиловского в апреле 2025 года, но несмотря на тяжелый диагноз артист продолжал выходить на сцену и играть в спектаклях, рассказал источник ТАСС.

    «Причина смерти Всеволода Николаевича – онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, Шиловский умер на 88-м году жизни.

    26 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп-младший: Критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил против атак на спецпосланника Стива Уиткоффа на фоне подготовки его визита в Москву.

    Сын президента США Дональд Трамп-младший обратился к противникам специального посланника Стива Уиткоффа, подчеркнув в социальной сети X, что «почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!», - цитирует Трампа-младшего РИА «Новости».

    Трамп-младший считает, что большинство противников Уиткоффа не имеют практического опыта заключения успешных сделок. По мнению сына президента США, именно эти критики пытаются сорвать работу по мирным договорам, затягивая конфликт.

    Комментарий Дональда Трампа-младшего появился на фоне подготовки визита Стива Уиткоффа в Москву. Эта поездка рассматривается как часть усилий по достижению мирных договорённостей на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информации о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока нет.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах по вопросам урегулирования ситуации на Украине недопустима.

    Уиткофф, комментируя инцидент, допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

