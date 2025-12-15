Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.
Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.
В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.
По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.
Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.
Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.
Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.
Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.