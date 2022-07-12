Lego расторгла контракт с дистрибьютором в России

Датская компания Lego Group расторгла контракт с дистрибьютором своих конструкторов в России, компанией Inventive Retail Group, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Inventive Retail Group являлась оператором сети Lego с 2009 года. У Lego не было в России собственной розницы. Группа компаний управляет специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют Apple‚ Samsung, lego, Nike и другие.

В начале июня часть сети сертифицированных магазинов Lego в России прекратила работу из-за отсутствия поставок. Так, концерн закрыл двери на один из самых крупных рынков в мире.