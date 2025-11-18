Испания пообещала Украине новый пакет военной помощи на 615 млн евро

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.24 комментария
Премьер-министр Испании Педро Санчес по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил о намерении направить Киеву военный пакет помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о решении правительства выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму 615 млн евро, передает ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи Санчеса с Владимиром Зеленским в Мадриде.
Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.
По данным Reuters, Киев получит в целом 817 млн евро: из них 100 млн направят на закупку вооружения в рамках инициативы PURL, подразумевающей закупку оружия у США для последующей передачи Украине. Еще 200 млн евро будут выделены на восстановление энергетического сектора Украины. На что будет потрачена оставшаяся часть суммы, не уточняется.
«Сердца испанцев с вами, и наши руки тоже будут с вами, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, а также членство Украины в ЕС», – заявил Санчес. Он также подчеркнул, что в ближайший пакет помощи войдет новое оборонное оборудование стоимостью примерно 300 млн евро.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что Мадрид рассчитывает к 2025 году довести общий объем поддержки Украины по военному оборудованию до 1 млрд евро. Испанское правительство продолжает следовать этим планам, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Европе.
Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Испанию в рамках зарубежного турне, в ходе которого ранее посетил Грецию и Францию, а следующим пунктом станет Турция.
В Греции Зеленский вел переговоры о возможных поставках зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 при условии, что Афины купят у Франции 12 новых самолетов Rafale.
В Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.