Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении бои в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются. «Северяне» ведут наступление на всех участках фронта, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по выявленным целям, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В районе Старицы «Северяне» продвинулись на семи участках фронта на 700 м, а авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. В лесу возле Лимана бойцы «Северян» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 250 м.

«На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», – говорится в сообщении.

В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на восток на 300 м, добившись тактических успехов. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 150 м, уничтожив ВСУ огнем ТОС-1А. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

В Сумской области группировка войск «Север» наращивает темпы наступления при поддержке артиллерии, «Солнцепеков» и ударных БПЛА. У ВСУ наблюдаются проблемы с ротацией и моральным состоянием. В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 12 участках фронта, в Краснопольском – на трех, общее продвижение составило до 800 м.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не было, артиллерия и FPV-дроны наносили удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

«За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

