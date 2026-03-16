Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
На Украине сообщили об ударе БПЛА по монументу Независимости в центре Киева
В центре Киева обломки дрона «Герань», предположительно, упали на монумент Независимости, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили украинские СМИ.
Обломки дрона «Герань» упали на монумент Независимости в центре Киева, передает «Московский комсомолец».
На кадрах, опубликованных изданием, видны дымящиеся части беспилотника вблизи стелы на главной площади города.
Утром 16 марта в Киеве и Харькове были слышны взрывы, связанные с атаками дронов и ударами баллистических ракет ОТРК «Искандер». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил падение обломков БПЛА в центре города. В Соломенском районе города обломки беспилотника повредили нежилое здание, а в Святошинском районе был зафиксирован пожар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством. В городе Чернигове на севере Украины также раздался взрыв.