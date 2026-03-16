На Украине сообщили об ударе БПЛА по монументу Независимости в центре Киева

ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.