Силы ПВО сбили 101 дрон ВСУ над 11 регионами и Черным морем

Tекст: Валерия Городецкая

Аппараты были уничтожены в период с 16.00 до 20.00 мск, сообщается в канале ведомства в Max.

Минобороны уточнило, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

С 12.00 до 16.00 мск ПВО России сбили 82 украинских беспилотника. В ночь на четверг над Россией уничтожили 347 украинских дронов.