Глава Shell сообщил о потере мировым рынком миллиарда баррелей нефти

Shell: Мир потерял миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке
Глава англо-нидерландской Shell Ваэль Саван заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили почти миллиард баррелей нефти.
Мировой нефтяной рынок потерял почти один миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава англо-нидерландской корпорации Shell Ваэль Саван в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию в условиях противостояния США и Ирана.
«Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей – либо из-за заблокированных поставок, либо из-за не добытых объемов. И, конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что путь к восстановлению будет долгим», – отметил руководитель компании.
Последствия происходящего уже отражаются на мировой нефтепереработке и топливном рынке. По словам Савана, некоторые американские заводы вынуждены увеличивать выпуск дизельного и авиационного топлива из-за растущего спроса в Европе, которая остро реагирует на перебои поставок.
При этом Shell фиксирует снижение потребления в отдельных сегментах, в частности, спрос на авиатопливо в ряде регионов упал на 5% из-за высоких цен и рыночной нестабильности. В текущих условиях, как подчеркнул глава корпорации, участникам рынка остается лишь использовать резервы, искать альтернативное топливо или сокращать потребление.
Обострение обстановки вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что напрямую сказалось на объемах добычи и экспорта в регионе.
Добыча нефти странами ОПЕК снизилась до тридцатишестилетнего минимума.
Соединенные Штаты увеличили экспортные доходы от продажи топлива до 23 млрд долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о длительном сроке восстановления баланса на мировом рынке.