Суд на Украине снял ограничения с Тимошенко

Антикоррупционный суд на Украине снял запрет на выезд за границу для Тимошенко

Tекст: Вера Басилая

Высший антикоррупционный суд Украины отменил все ограничения, наложенные на лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, передает РИА «Новости».

Суд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока действия запретов, связанных с расследованием в отношении Тимошенко.

В постановлении суда отмечается, что Тимошенко теперь освобождена от запрета на выезд из страны, общения с депутатами Верховной рады и пользования заграничным паспортом. Тем не менее, она обязана по-прежнему являться по вызову детектива НАБУ, прокурора САП или суда, а также сообщать о смене места жительства или работы.

Ранее киевский суд избрал для Тимошенко меру пресечения в виде залога 760 тыс. долларов с запретом покидать пределы области.

Тимошенко заявила, что не может внести требуемый судом залог.

В апреле Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по делу о подкупе депутатов.