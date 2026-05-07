Суд на Украине снял ограничения с Тимошенко
Высший антикоррупционный суд отменил ранее введенные ограничения для лидера партии «Батькивщина» в Верховной раде Юлии Тимошенко, включая запрет на выезд за пределы Украины.
Суд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока действия запретов, связанных с расследованием в отношении Тимошенко.
В постановлении суда отмечается, что Тимошенко теперь освобождена от запрета на выезд из страны, общения с депутатами Верховной рады и пользования заграничным паспортом. Тем не менее, она обязана по-прежнему являться по вызову детектива НАБУ, прокурора САП или суда, а также сообщать о смене места жительства или работы.
Ранее киевский суд избрал для Тимошенко меру пресечения в виде залога 760 тыс. долларов с запретом покидать пределы области.
Тимошенко заявила, что не может внести требуемый судом залог.
В апреле Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по делу о подкупе депутатов.