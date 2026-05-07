  • Новость часаМИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 22:32 • Новости дня

    Экспертам МАГАТЭ доложили об ударах БПЛА по подстанции «Радуга» в Энергодаре

    Группа МАГАТЭ получила информацию об атаках на подстанцию «Радуга» в Энергодаре

    Tекст: Вера Басилая

    Группа экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, получила дополнительную информацию об атаках беспилотников на электрическую подстанцию «Радуга» в Энергодаре в ранние утренние часы первого и второго мая.

    Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об атаках беспилотников на подстанцию «Радуга» в Энергодаре, произошедших ранним утром 1 и 2 мая, передает РИА «Новости».

    Как говорится в заявлении МАГАТЭ, атаки привели к отключению электро- и водоснабжения в Энергодаре, где проживает большая часть персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    В настоящий момент, по данным агентства, Запорожская АЭС остается подключенной только к одной внешней линии электропередачи – резервной линии «Ферроплавная-1» напряжением 330 киловольт. Основная линия «Днепровская» на 750 киловольт была отключена еще 24 марта 2024 года.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал удары украинских войск по Энергодару крайне безответственным шагом.

    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    Комментарии (26)
    7 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону и Байденам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальная зарплата Владимира Зеленского в 2024 году составляла 666 долларов, однако значительные суммы средств европейских и американских налогоплательщиков разворовываются путем откатов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

    По его словам, часть этих средств уходит в виде откатов сыну бывшего президента США Хантеру Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает Газета.Ru.

    Олейник уточнил, что изучил финансовую декларацию Зеленского за 2024 год и выяснил: «Его заработная плата – 666 долларов в месяц. Это не шутка, а Ермака – 1200». Олейник добавил, что при таких официальных доходах и заметных финансовых возможностях становится очевиден иной источник средств – коррупция.

    Бывший депутат также отметил, что Запад изначально понимал степень коррупции в Киеве, поэтому США и Европа создали для внешнего контроля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По его словам, украинские коррупционеры поняли, что для безнаказанного хищения необходимо делиться с западными кураторами.

    Олейник отметил, что таким образом деньги поступают Хантеру Байдену, а затем и бывшему президенту США Джо Байдену, а также президенту Франции Макрону.

    Он уверен, что представители киевских властей сейчас пытаются убедить команду Дональда Трампа не публиковать записи разговоров, связанных с соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейские предприниматели рискуют потерять технологии и капиталы при попытках наладить оборонное сотрудничество с Киевом из-за беспрецедентного уровня местной коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки».

    Комментарии (3)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
    Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
    @ Rob Schoenbaum/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два специалиста по подводному разминированию из Франции пропали без вести после удара российских сил в районе одесского порта, сообщают военные эксперты.

    В результате удара российских ракет и беспилотников по порту Одессы пропали без вести двое французских военных, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Речь идет о сержанте Бин Чене и капрале Акселе Дельпланке, служивших в Иностранном легионе Франции. «Они были подводными саперами, специалистами по инженерной разведке, морским диверсиям и разминированию водоемов», – отметил Рожин.

    Военнослужащие исчезли во время погружения, их гибель совпала с моментом удара Вооруженных сил России по Одессе, где, по данным эксперта, находились иностранные наемники. В ходе этой атаки сторожевой корабль «Подолье» был уничтожен прямым попаданием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая армия России нанесла удар ракетами и беспилотниками по одесскому порту. Целью стали корабли ВМС Украины, находившиеся в гавани. Позже военкоры показали результаты ударов по целям на Украине.


    Комментарии (14)
    7 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    @ PIO Rep. of Cyprus Eleni C/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом, об этом он заявил представителям стран Запада, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Встреча происходила на саммите в столице Армении Ереване. Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного российского наступления летом, передает Bloomberg.

    Он просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, а также заявил о необходимости подготовиться к очередной зиме и интенсивным бомбардировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.

     «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    12 комментариев

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.

    Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.


    Комментарии (5)
    7 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы

    Захарова: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы

    МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что инициатива о перемирии в честь Дня Победы была поддержана президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля.

    По словам Захаровой, эта инициатива вызвала нервную и истеричную реакцию у украинского руководства, а Владимир Зеленский в Ереване попытался принизить значение предложения и намекал на возможные удары дронами по параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что Зеленский в Ереване озвучил с трибуны террористические угрозы в адрес празднования 9 Мая в Москве.

    Официальный представитель МИД отдельно отметила, что по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая.

    «Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», – заявила она.

    Захарова напомнила, что Россия уже сталкивалась с нарушением перемирий со стороны Киева, которые ранее объявлялись украинским руководством. Она отметила, что Банковая неоднократно нарушала свои же заявления о прекращении огня.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что объявление Зеленским «перемирия» с 5 на 6 мая объясняется попыткой перебить российскую инициативу и тяжелым положением ВСУ на фронте. Она также добавила, что киевским властям необходима передышка для перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям и террористическим актам.

    Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

    В ответ советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе соблюдать режим прекращения огня.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Berliner Zeitung сообщил о новом коррупционном скандале вокруг Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала, пишет Berliner Zeitung.

    Владимир Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за публикации новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    В материале издания говорится: «Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки».

    Авторы Berliner Zeitung предполагают, что Умерову, возможно, придется покинуть должность. В статье отмечается, что Умеров может стать символом того, что Зеленский вынужден жертвовать доверенными лицами ради защиты собственной власти. При этом подчеркивается, что остается открытым вопрос, будет ли уход Умерова воспринят как попытка очистки власти или признание структурной слабости украинского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские средства массовой информации опубликовали разговоры Тимура Миндича и Рустема Умерова о финансировании оборонных контрактов.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель допустила появление голоса Елены Зеленской на данных секретных аудиозаписях.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о прямом участии высшего киевского руководства в теневых схемах.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
    МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
    @ Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.

    В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.

    «В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Комментарии (5)
    7 мая 2026, 06:23 • Новости дня
    Во Ржеве из-за атак БПЛА эвакуировали 350 человек
    Во Ржеве из-за атак БПЛА эвакуировали 350 человек
    @ Виталий Королев/«Макс»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ночной атаки беспилотников в Ржеве повреждена кровля и выбиты окна в трех пятиэтажных домах, эвакуированы сотни людей, включая детей, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.

    Ржев ночью подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор в Max.

    По его словам, в одном из пятиэтажных жилых домов повреждена плита кровельного перекрытия, а также частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках.

    Он добавил, что 350 жителей пострадавших домов, в том числе 60 детей, были оперативно эвакуированы и размещены в местной гостинице.

    Спецслужбы уже обследовали кровлю и жилые помещения, после чего было принято решение о возможности возвращения людей в квартиры. Губернатор распорядился завершить основные восстановительные работы до Дня Победы, включая замену 350 окон и ремонт поврежденной квартиры.

    На месте происшествия развернут оперативный штаб. Заявки на замену окон принимаются в офисе управляющей компании на улице Предтеченской. В преддверии праздника глава региона поручил усилить меры безопасности в Тверской области.

    В январе в результате атаки беспилотника в Твери погиб один человек.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    @ Ксения Матвейшина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    Комментарии (10)
    7 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России

    Залужный заявил о потере Украиной военной инициативы на фронте

    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    @ Thomas Krych/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал, что Украина уступила инициативу на поле боя российским военным, одновременно увеличивая потери в ВСУ.

    Украина утратила инициативу на линии фронта, признал посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил: «Украина отдала инициативу на поле боя России», – цитирует РИА «Новости» издание «Страна.ua».

    По словам Залужного, попытки украинской армии ответить на действия российских военных приводят к крайне большим потерям среди военнослужащих ВСУ. Он подчеркнул, что такие действия значительно осложняют положение Украины на фронте.

    Кроме того, Залужный указал, что вопросы мобилизации и способы ее проведения становятся главным источником напряженности между населением Украины и властью. Это, по его мнению, усугубляет внутренний конфликт в стране на фоне продолжающейся спецоперации.

    Ранее Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях. Он также отметил, что Украина не сможет долго вести «войну на истощение».

    До этого американский журнал Foreign Affairs также указал, что Киев проигрывает России из-за нехватки ресурсов и необходимости искать компромиссы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что активность Владимира Зеленского на Южном Кавказе направлена на убеждение местных лидеров в якобы успехах Киева в противостоянии с Россией.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу
    Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала использование английского языка вместо русского во время недавней встречи лидеров Армении и Украины.

    Мария Захарова подвергла резкой критике выбор английского языка для общения премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Подобный формат диалога представитель ведомства сочла откровенным проявлением неуважения к гражданам обеих стран.

    «Это какое-то дешевое шоу... Это издевательство было над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском языке (мало того, так им еще Зеленский обещал этот язык всячески бережно поддерживать), – так и в отношении народа Армении точно так же это было издевательство», – заявила дипломат в ходе регулярного брифинга.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    12 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом украинского лидера в Ереване. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян проигнорировал угрозы Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве. Политики обсудили расширение двустороннего сотрудничества на полях саммита Европейского политического сообщества.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 20:18 • Новости дня
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящее время проведение нового раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеет смысла, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, передает «Интерфакс».

    «Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Помощник президента отметил, что в данном вопросе дальнейшие убеждения бессмысленны, так как теперь ожидается конкретное действие от Киева, в частности от Владимира Зеленского.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны. Он также называл требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Комментарии (7)
    7 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее он сообщал о трех БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве.

    За ночь над Россией поразили 347 украинских беспилотников.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 347 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны поразили в ночь со среды на четверг 347 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    С 21.00 мск 6 мая до 7.00 мск 7 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА самолетного типа, уточнило ведомство в Max.

    Их нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями.

    Также БПЛА уничтожили над Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, над Азовским, Каспийским и Черным морями.

    Утром в четверг на подлете к Москве уничтожили пять дронов, а через некоторое время – еще три.

    Комментарии (0)
    Главное
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях «похода Европейского Рейха на Восток»
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Нью-Йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации