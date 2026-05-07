Экспертам МАГАТЭ доложили об ударах БПЛА по подстанции «Радуга» в Энергодаре
Группа экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, получила дополнительную информацию об атаках беспилотников на электрическую подстанцию «Радуга» в Энергодаре в ранние утренние часы первого и второго мая.
Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об атаках беспилотников на подстанцию «Радуга» в Энергодаре, произошедших ранним утром 1 и 2 мая, передает РИА «Новости».
Как говорится в заявлении МАГАТЭ, атаки привели к отключению электро- и водоснабжения в Энергодаре, где проживает большая часть персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
В настоящий момент, по данным агентства, Запорожская АЭС остается подключенной только к одной внешней линии электропередачи – резервной линии «Ферроплавная-1» напряжением 330 киловольт. Основная линия «Днепровская» на 750 киловольт была отключена еще 24 марта 2024 года.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал удары украинских войск по Энергодару крайне безответственным шагом.