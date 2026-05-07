В Финляндии умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

Tекст: Катерина Туманова

«В Финляндии скончалась старейшая из известных жительниц страны, Виено Нурмилаукас из Савитайпале», – сказано в материале Lansi-Saimaan Sanomat.

На момент смерти в апреле женщине было 108 лет, это подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас. Виено Нурмилаукас была последней финкой, которая родилась во времена Российской империи, пишет газета.

Старейшая жительница Финляндии родилась 23 сентября 1917 года, за несколько месяцев до выхода страны из состава Российской империи. В 1943 году Виено вышла замуж и всю жизнь была домохозяйкой.

Теперь звание старейшей жительницы Финляндии перешло к Эйле Хукканенн, которая родилась 28 декабря 1917 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британка Этель Кетерэм стала самым пожилым человеком планеты.