    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Украинские военные начали массово гибнуть от хантавируса
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 22:09 • Новости дня

    Собянин сообщил о 61 сбитом БПЛА над Москвой за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    В столичном регионе силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны сбили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Всего с начала суток силы ПВО Москвы уничтожили 61 беспилотник, пытавшихся атаковать столицу.

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Средства ПВО Минобороны ранее сбили два беспилотника, летевших на Москву.

    Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, приближавшихся к городу.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (8)
    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    Комментарии (7)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, который приближался к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max уточнил: «Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Всего после полуночи 7 мая столицу атаковали 33 беспилотника.

    Ранее в четверг Собянин сообщил о третьем за последний час сбитом БПЛА на подлете к Москве.

    За ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских БПЛА.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее он сообщал о трех БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве.

    За ночь над Россией поразили 347 украинских беспилотников.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, утром в четверг сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве, позже там же уничтожили и третий дрон.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Автобус насмерть сбил женщину на стоянке в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы пешеход получила несовместимые с жизнью травмы после наезда автобуса на территории специализированной парковки, сообщили в Госавтоинспекции города.

    «По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Она проходила по территории автобусной стоянки.

    От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась прямо на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Варшавском шоссе столкнулись два рейсовых автобуса. На внешней стороне МКАД автобус и легковой автомобиль задавили пешехода.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 10:46 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин уточнил в Max, что на месте падения обломков этих сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    Некоторое время назад градоначальник сообщал о сбитых трех БПЛА, через какое-то время – еще об одном.

    Напомним, в ночь со среды на четверг средства ПВО поразили 347 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 10:06 • Новости дня
    Подросток в Москве напал на мужчину с сумкой с 3,8 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве задержали несовершеннолетнего юношу, который по указанию кураторов из интернета напал на мужчину и попытался похитить почти 4 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жителя Москвы, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    Злоумышленник действовал по инструкциям кураторов и попытался отобрать у жертвы сумку с 3,8 млн рублей.

    Инцидент произошел в районе Филевский парк, где потерпевший планировал встретиться для обмена валюты. Предложение о выгодной сделке мужчина ранее нашел в одном из мессенджеров. Во время патрулирования полицейские заметили гражданина, который звал на помощь и убегал от молодого человека.

    «Там к нему подошел фигурант и сообщил, что прибыл на сделку, после чего они отошли в сторону, где злоумышленник распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и попытался отобрать сумку, в которой находилось 3,8 млн рублей. Пострадавший смог сориентироваться и убежать», – рассказали в ведомстве.

    На допросе подросток признался, что нашел работу через интернет. Для совершения преступления он приобрел сувенирные купюры, имитирующие доллары, и упаковал их в прозрачную папку.

    По заданию кураторов он должен был за вознаграждение похитить деньги и передать их сообщнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье подросток по указанию кураторов из мессенджера попытался поджечь магазин спецодежды. В Москве другой юноша под влиянием дистанционных мошенников выбросил из окна сумку с 40 тыс. долларов.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 04:23 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили три беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого утром в четверг на подлете к Москве уничтожили пять дронов.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчину, сбившего насмерть на Большой Дорогомиловской улице в Москве актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест, сообщают информагентства.

    Мотоциклист, сбивший насмерть актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, отправлен под домашний арест сроком на два месяца, сообщает РИА «Новости»  из зала суда. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, отклонив ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

    «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда», – огласил свое решение судья.

    Смертельный наезд произошел во вторник на Большой Дорогомиловской улице. Погибшей была 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    Добромилова родилась в Москве в 1991 году, окончила Театральный колледж имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После учебы она работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность к ней пришла после главной роли в клипе HammAli & Navai «Девочка война».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Ксения Добромилова погибла 5 мая после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото на проезжей части.

    Рэпер Navai выразил соболезнования по поводу ее смерти. Позже в правоохранительных органах сообщили, что байкер, который сбил Добромилову, оказался трезв.

    Комментарии (248)
    7 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации восьми беспилотников, которые приближались к городу.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил он в своем канале в Max.

    Ранее Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике.

    В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    За ночь средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую погоду в Москве на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».

    Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.

    Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.

    По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.

    Комментарии (0)
    Главное
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях «похода Европейского Рейха на Восток»
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Нью-Йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

