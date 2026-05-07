Собянин сообщил о 61 сбитом БПЛА над Москвой за сутки

Tекст: Вера Басилая

Силы противовоздушной обороны сбили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Всего с начала суток силы ПВО Москвы уничтожили 61 беспилотник, пытавшихся атаковать столицу.

В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

Средства ПВО Минобороны ранее сбили два беспилотника, летевших на Москву.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, приближавшихся к городу.