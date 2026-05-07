Собянин сообщил о третьем за последний час сбитом БПЛА на подлете к Москве

Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.10 комментариев
7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.0 комментариев
Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.11 комментариев
Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине
Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».
Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.
Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.
Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.
Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы
По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.
В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.
Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.
Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.
Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.
Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.
В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.
Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.
В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.
МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.
Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.
Мэр в своем канале в Max уточнил: «Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
Всего после полуночи 7 мая столицу атаковали 33 беспилотника.
Ранее в четверг Собянин сообщил о третьем за последний час сбитом БПЛА на подлете к Москве.
За ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских БПЛА.
На месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.
За некоторое время до этого Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве, позже там же уничтожили и третий дрон.
Гроза с градом и кратковременный дождь ожидаются 7 мая в Москве, но осадки пройдут не по всей территории города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Специалист отметила: «Гроза с градом и кратковременный дождь пройдут в четверг в столице, но не по всей ее территории, однако температура воздуха остается теплой до плюс 27 градусов».
По словам Паршиной, теплую погоду в Москве сохраняет циклон, пришедший из районов Прибалтики и севера Белоруссии. Этот циклон будет влиять на погоду до конца дня, удерживая столицу в теплой воздушной массе. Тем не менее, атмосферные явления принесут кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.
Синоптик добавила, что уже 8 мая циклон сместится восточнее Москвы и окажется над Нижним Новгородом. В этот день в Москве ожидается похолодание примерно на 6 градусов, а также сохранятся дожди и местами возможны грозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года.
Синоптики предупредили о резком похолодании с ливнями, которое продлится все праздничные выходные. Власти объявили предупреждение о потенциально опасной погоде из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра в Москве и Подмосковье.
«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».
В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.
В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.
Собянин уточнил в Max, что на месте падения обломков этих сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.
Некоторое время назад градоначальник сообщал о сбитых трех БПЛА, через какое-то время – еще об одном.
«Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.
До этого утром в четверг на подлете к Москве уничтожили пять дронов.
Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жителя Москвы, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Злоумышленник действовал по инструкциям кураторов и попытался отобрать у жертвы сумку с 3,8 млн рублей.
Инцидент произошел в районе Филевский парк, где потерпевший планировал встретиться для обмена валюты. Предложение о выгодной сделке мужчина ранее нашел в одном из мессенджеров. Во время патрулирования полицейские заметили гражданина, который звал на помощь и убегал от молодого человека.
«Там к нему подошел фигурант и сообщил, что прибыл на сделку, после чего они отошли в сторону, где злоумышленник распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и попытался отобрать сумку, в которой находилось 3,8 млн рублей. Пострадавший смог сориентироваться и убежать», – рассказали в ведомстве.
На допросе подросток признался, что нашел работу через интернет. Для совершения преступления он приобрел сувенирные купюры, имитирующие доллары, и упаковал их в прозрачную папку.
По заданию кураторов он должен был за вознаграждение похитить деньги и передать их сообщнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье подросток по указанию кураторов из мессенджера попытался поджечь магазин спецодежды. В Москве другой юноша под влиянием дистанционных мошенников выбросил из окна сумку с 40 тыс. долларов.
«По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Она проходила по территории автобусной стоянки.
От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась прямо на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Варшавском шоссе столкнулись два рейсовых автобуса. На внешней стороне МКАД автобус и легковой автомобиль задавили пешехода.
Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».
Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.
Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.
По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.