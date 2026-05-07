    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 12:56 • Новости дня

    Песков: Перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Объявленное Россией перемирие в зоне специальной военной операции будет соблюдаться в течение двух дней, 8 и 9 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что объявленное Россией перемирие в зоне спецоперации на Украине будет действовать 8 и 9 мая, передает РИА «Новости».

    Журналисты попросили Пескова уточнить даты введения перемирия, а также, с какого момента оно начнет действовать. На это он ответил: «Да, речь идет о 8 и 9 мая».

    Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    6 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских офицеров, которые попали в украинский плен и больше года числились без вести пропавшими.

    Москалькова сообщила, что двух российских офицеров, которые на протяжении более года считались без вести пропавшими, удалось обнаружить в украинском плену, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Она уточнила: «Буквально вчера я получила… с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен». Она добавила, что семьи военных все это время пытались их найти и получить хоть какую-то информацию.

    Омбудсмен сообщила, что в результате работы ее аппарата удалось добиться получения от украинской стороны не только фотографий, но и писем от офицеров для их родных и близких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка нашла в украинском плену официально признанного погибшим мужа.

    Уполномоченный по правам человека рассказала об освобождении считавшегося мертвым военнослужащего.

    Ранее группа числившихся пропавшими без вести бойцов вернулась домой по итогам обмена.

    7 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    @ PIO Rep. of Cyprus Eleni C/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом, об этом он заявил представителям стран Запада, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Встреча происходила на саммите в столице Армении Ереване. Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного российского наступления летом, передает Bloomberg.

    Он просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, а также заявил о необходимости подготовиться к очередной зиме и интенсивным бомбардировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться.

    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    7 мая 2026, 04:10 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Брянск пострадали ребенок и 12 взрослых
    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночного удара ВСУ по Брянску ранения получили 13 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям», – заявил Богомаз в «Максе».

    Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь. В результате происшествия повреждения получили два многоквартирных дома. Повреждены более 20 квартир и около 40 автомобилей. На месте инцидента продолжают работать оперативные и экстренные службы, осмотр территории продолжится в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах.

    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе, опубликованном ФСБ России в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    6 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Юрист объяснил логику введения «периода резервирования» для выплат семьям погибших военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядок выплат семьям погибших на СВО военнослужащих необходимо скорректировать, чтобы учесть интересы детей, появившихся на свет уже после гибели отца, а также тех, чье отцовство было установлено позднее, заявил журналистам член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

    Машаров обратил внимание на пробелы в действующем механизме выплат. «На сегодняшний день порядок, который у нас предусмотрен, не учитывает распространение выплат на детей, которые родились уже после гибели самого военнослужащего, участника специальной военной операции, а также они не распространяются на детей, чье отцовство было установлено по факту уже их рождения», – пояснил член ОП.

    По его словам, существующая судебная практика нередко приводит к необходимости перераспределения уже выплаченных средств между родственниками, что требует принятия сложных решений и становится причиной конфликтов среди родственников погибших.

    «Я считаю, что было бы правильно предусмотреть определенный срок, в течение которого у нас выплаты поделились бы на первоочередные и те выплаты, которые бы выплачивались спустя некоторый период времени. То есть, там можно предусмотреть срок от трех до шести месяцев. Я считаю, что срок в полгода он является наиболее оптимальным, исходя из той модели, которая у нас на сегодняшний день построена», – отметил юрист.

    Он также напомнил, что эта инициатива исходит от родственников военнослужащих. «Она идет от матерей. Никто, как мама не понимает ту проблему, ту боль, которую испытывает жена участника специальной военной операции, которая потеряла любимого человека. И когда она будет знать, что ее ребенок защищен должным образом, и государство защищает ещё пока не родившегося нашего человека, нашего гражданина, конечно же, у нее спокойствия и, так скажем уверенности в завтрашнем дне будет гораздо больше», – подчеркнул Машаров.

    Впервые тему защиты права детей, родившихся после гибели своих отцов – участников спецоперации подняла член СПЧ и руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она сообщила, что в правовую службу КСВО обратилась Анастасия Лукиных из Курганской области. На девятом месяце беременности ей сообщили, что ее супруг, участник СВО, погиб.

    «Дальше стресс, госпитализация, все прошло хорошо, родился наследник, сын, богатырь. Чуть позже Анастасия вместе с членами семьи собрала все необходимые документы и подала на выплаты, но получила отказ на основании того, что на момент гибели супруга ребенок еще не был рожден. Сначала мы подумали, что это единственный случай, который есть, но оказалось, это не так», – рассказала тогда Белехова.

    Глава государства в ответ на выступление Белеховой указал, что дети участников СВО, которые родились после гибели своих отцов, должны получать все положенные меры поддержки.

    В апреле исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев также предложил ввести специальный период для определения всех получателей выплат в случае гибели военнослужащего, чтобы избежать несправедливости.

    Юрист Александр Терновцов предложил изменить порядок выплат семьям участников СВО в случае, если родители погибшего бойца находятся в разводе, а также исключить из списка претендентов на выплаты денежного довольствования совершеннолетних детей.

    6 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Первышов рассказал Путину о ежемесячных встречах с ветеранами СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов спецоперации или членов их семей.

    Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лично раз в месяц проводит встречи с ветеранами спецоперации или членами их семей, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы и получать обратную связь.

    «Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей... И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, вместе со мной ведут этот прием, то есть они видят свой вопрос, забирают его и сопровождают либо ветерана, либо членов семьи, и уже совершенно другую реакцию мы получаем», – заявил Первышов.

    Он также рассказал, что власти региона активно работают с ветеранами в рамках кадровой программы «Герои Тамбовщины». По его словам, многие участники спецоперации либо возвращаются на свои прежние рабочие места, либо после сдачи экзаменов и тестов начинают службу на государственных и муниципальных должностях.

    Особое внимание глава региона уделил вдове Героя России Артура Лапшина – Ольге Лапшиной, которая после консультации с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой была назначена детским омбудсменом в области. Первышов подчеркнул, что уже сейчас тамбовские бойцы работают на различных должностях, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Он добавил, что по мере возвращения основной части ветеранов их будут встречать коллеги, которые уже интегрированы в систему.

    Ранее Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов спецоперации к работе в органах власти.

    Путин отметил способность бывших военных повысить эффективность муниципальных структур.

    6 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области были травмированы четыре мирных жителя, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгородском округе один из беспилотников атаковал легковой автомобиль, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода, после чего они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

    В Шебекине FPV-дрон атаковал трактор на территории одного из предприятий. В результате ранен мужчина, которого с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ.

    В эту же больницу самостоятельно обратился ещё один житель, который пострадал при атаке дрона 5 мая. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, лечение он продолжит также амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский дрон убил тракториста в селе Лаптевка Белгородской области. Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника в Шебекино погибла мирная жительница.

    Также во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика 11 лет.


    Минцифры: В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет КамАЗ. Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» - и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

