Путин призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов призвал губернаторов уделять особое внимание привлечению ветеранов спецоперации на Украине к работе в органах власти.
Он подчеркнул, что особенно важно рассматривать выпускников федеральной программы «Время героев» и ее региональных аналогов. Путин отметил, что при подборе управленческих кадров необходимо учитывать не только профессиональные, но и личные качества, передает ТАСС.
«Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и [будете] активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции – я все время об этом говорю. В первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы «Время героев» и ее региональных аналогов», – сказал он.
Ранее во время видеовстречи с избранными главами российских регионов президент Владимир Путин обратил внимание на особую роль национальных проектов.
В пятницу Путин провел встречу с недавно избранными главами 21 российского региона в формате видеоконференции.