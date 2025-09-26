Путин призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО

Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС

Tекст: Ирма Каплан

«Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов», – приводит слова Пашиняна пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Армении уточнил, что и по этому вопросу с Россией ведется «очень активный диалог», страна «очень эффективно сотрудничает с корпорацией «Росатом».

Пашинян отметил, что роль атомной энергетики растет, и она глобально считается экологической.

Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян в августе подчеркнул тесное партнерство и активный диалог между Арменией и Россией во время встречи с президентом Путиным.

В ходе встречи президента России Путина с генеральным директором МАГАТЭ Гросси 25 сентября российский лидер отметил конструктивное взаимодействие сторон и поблагодарил за это своего визави.