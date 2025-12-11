В Оренбургской области нашли тела двух детей в реке Тирис

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после трагической гибели двух детей на реке Тирис, передает управление СК РФ по региону. Тела школьников, которым было восемь и одиннадцать лет, обнаружили вечером 11 декабря на территории города Абдулино.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, следственные органы регионального управления Следственного комитета инициировали дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

В ходе поисков спасатели нашли в реке тело одного мальчика и продолжали поиски второго ребенка. Позже нашли и его останки. Следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате пожара в частном доме Новоорска Оренбургской области погибли двое детей четырех и одиннадцати лет.

До этого в Астраханской области при купании в реке Болда в селе Началино утонули двое детей десяти и двенадцати лет.

Позже в МЧС отметили, что в период с 12 по 26 июня в России утонули 86 детей, что на шесть больше, чем за пять месяцев 2024 года.

