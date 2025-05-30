Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Стало известно о возвращении Toyota на российский автомобильный рынок
Toyota возобновила продажи новых автомобилей в России
Японский концерн Toyota вновь начал продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий СП Бизнес Кар.
Как пишет сервис Авто Mail, московский автосалон дилерского холдинга «СП Бизнес Кар» начал предлагать к продаже новые автомобили Toyota. Этот холдинг на 94% принадлежит Toyota Tsusho Corporation, входящей в структуру концерна Toyota Motor, остальные 6% – менеджменту российского дилера.
В объявлении на сайте классифайда указано, что в салоне доступны разные модели: Land Cruiser Prado 2024 года стоимостью от 10,7 млн рублей, Highlander 2025 года с двухлитровым мотором и полным приводом от 6,5 млн рублей, кроссовер RAV4 пятого поколения 2024 года выпуска за 5,7 млн рублей, рамный внедорожник Land Cruiser 300 от 14 млн рублей, а также Toyota Camry 2024 года по цене от 4,8 млн рублей.
В объявлениях содержатся VIN-номера, по которым видно, что RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поступили с японских предприятий, а Highlander и Camry импортированы из Китая с завода GAC Toyota в Гуанчжоу.
Hfytt Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Kia Motors зарегистрировала в России пять новых товарных знаков, в числе которых «Kia my mobility» и «Kia edition plus». Компания Hyundai также зарегистрировала в России новые товарные знаки.