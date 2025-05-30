Стало известно о возвращении Toyota на российский автомобильный рынок

Toyota возобновила продажи новых автомобилей в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет сервис Авто Mail, московский автосалон дилерского холдинга «СП Бизнес Кар» начал предлагать к продаже новые автомобили Toyota. Этот холдинг на 94% принадлежит Toyota Tsusho Corporation, входящей в структуру концерна Toyota Motor, остальные 6% – менеджменту российского дилера.

В объявлении на сайте классифайда указано, что в салоне доступны разные модели: Land Cruiser Prado 2024 года стоимостью от 10,7 млн рублей, Highlander 2025 года с двухлитровым мотором и полным приводом от 6,5 млн рублей, кроссовер RAV4 пятого поколения 2024 года выпуска за 5,7 млн рублей, рамный внедорожник Land Cruiser 300 от 14 млн рублей, а также Toyota Camry 2024 года по цене от 4,8 млн рублей.

В объявлениях содержатся VIN-номера, по которым видно, что RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поступили с японских предприятий, а Highlander и Camry импортированы из Китая с завода GAC Toyota в Гуанчжоу.

Hfytt Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Kia Motors зарегистрировала в России пять новых товарных знаков, в числе которых «Kia my mobility» и «Kia edition plus». Компания Hyundai также зарегистрировала в России новые товарные знаки.