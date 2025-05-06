Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
Hyundai зарегистрировал в России новые товарные знаки
Hyundai в мае зарегистрировал три товарных знака автомобилей в России
Южнокорейский автоконцерн Hyundai оформил в мае три новых товарных знака в России для автомобилей и комплектующих к ним.
Южнокорейская компания Hyundai, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в мае 2025 года три новых товарных знака, передает ТАСС. Речь идет о наименованиях Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50 – все они зарегистрированы в Роспатенте.
Товарные знаки относятся к 12-му классу международной классификации, куда входят автомобили, а также комплектующие, запчасти и аксессуары. Это может указывать на возможные планы компании по возвращению на российский рынок или защите бренда для выпуска запчастей.
В апреле 2025 года другой автопроизводитель из Южной Кореи – компания Kia, также покинувшая Россию, зарегистрировала сразу восемь товарных знаков по этому же 12-му классу.
В апреле также сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai оформила в России товарные знаки для автомобилей, компонентов и техники.
Кроме того компания McDonald's оформила заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» для оказания ресторанных услуг и доставки еды в России. Модный дом Louis Vuitton также получил право производить и продавать ювелирные изделия и бижутерию на российском рынке до 2034 года.