Hyundai зарегистрировал в России новые товарные знаки

Hyundai в мае зарегистрировал три товарных знака автомобилей в России

Tекст: Мария Иванова

Южнокорейская компания Hyundai, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в мае 2025 года три новых товарных знака, передает ТАСС. Речь идет о наименованиях Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50 – все они зарегистрированы в Роспатенте.

Товарные знаки относятся к 12-му классу международной классификации, куда входят автомобили, а также комплектующие, запчасти и аксессуары. Это может указывать на возможные планы компании по возвращению на российский рынок или защите бренда для выпуска запчастей.

В апреле 2025 года другой автопроизводитель из Южной Кореи – компания Kia, также покинувшая Россию, зарегистрировала сразу восемь товарных знаков по этому же 12-му классу.

В апреле также сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai оформила в России товарные знаки для автомобилей, компонентов и техники.

Кроме того компания McDonald's оформила заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» для оказания ресторанных услуг и доставки еды в России. Модный дом Louis Vuitton также получил право производить и продавать ювелирные изделия и бижутерию на российском рынке до 2034 года.