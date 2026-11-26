При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Рост заболеваемости менингитом среди детей зафиксирован в Газе
ВОЗ: В секторе Газа более 500 человек заболели менингитом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком росте числа случаев менингита у детей в секторе Газа с середины октября из-за отсутствия базовых удобств.
«В Газе наблюдается рост числа инфекционных заболеваний. Нам известно о более чем 533 случаях заболевания менингитом, четыре из которых закончились летальным исходом», – приводит РИА «Новости» заявление организации.
В ВОЗ указали, что пострадали преимущественно дети в возрасте до одного года. По данным министерства здравоохранения Газы, с начала 2026 года зарегистрировано 15 смертей от менингита.
Как заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, менее половины техники для сбора твердых бытовых отходов в анклаве исправна. Количество водовозов сократилось с 500 до 150 единиц, а опреснительные установки работают не на полную мощность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минздрав палестинского анклава сообщил о первой в сезоне смерти девятимесячного младенца от сильного переохлаждения в секторе Газа.
В июне жители Газы столкнулись с нашествием крыс из-за остающихся под обломками тел погибших.
В прошлом году Всемирная организация здравоохранения оценила в 1,4 млн человек ежегодную смертность из-за нехватки чистой воды и гигиены.