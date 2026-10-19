Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Мобилизованный устроил стрельбу в военкомате Киева
Мобилизованный открыл огонь в Печерском военкомате Киева
Доставленный в Печерский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) Киева мобилизованный гражданин открыл стрельбу, ранив нескольких полицейских и военных, сообщили СМИ.
Как уточнил журналист Роман Бочкала, мобилизованный украинец устроил стрельбу в Печерском ТЦК в Киеве, пишет издание «Страна.ua». «Огонь открыл гражданин, которого доставили в ТЦК. Четырех полицейских ранили, им оказывается помощь», – заявил он.
Полиция подтвердила факт происшествия. По информации издания, в результате стрельбы пострадали трое полицейских и трое военнослужащих. Стрелявшего задержали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мобилизованный украинец умер в подвале военкомата в Кременчуге.
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