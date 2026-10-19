Премьер Украины анонсировал ужесточение наказания за дезертирство

Премьер Украины Корецкий анонсировал ужесточение наказания за дезертирство

Tекст: Елизавета Шишкова

«Относительно тех, кто в СОЧ (самовольное оставление части) или скрывается. Сейчас будет актуализирован законопроект, который в Раде долгое время находится, и будет усилена ответственность», – заявил Корецкий. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали украинских пограничников, которые преследовали уклониста.

В четверг Черногория отказала в защите украинским уклонистам.

В прошлом месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал амнистию для бежавших из страны уклонистов.