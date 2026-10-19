Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Премьер Украины анонсировал ужесточение наказания за дезертирство
Премьер Украины Корецкий анонсировал ужесточение наказания за дезертирство
Верховная рада планирует рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и уклонение от мобилизации, сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий.
«Относительно тех, кто в СОЧ (самовольное оставление части) или скрывается. Сейчас будет актуализирован законопроект, который в Раде долгое время находится, и будет усилена ответственность», – заявил Корецкий. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали украинских пограничников, которые преследовали уклониста.
В четверг Черногория отказала в защите украинским уклонистам.
В прошлом месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал амнистию для бежавших из страны уклонистов.