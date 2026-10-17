Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников
В Молдавии задержали двух украинских пограничников в ходе погони за уклонистом
Молдавская пограничная полиция задержала двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу на реке Днестр, преследуя уклониста.
Двое украинских пограничников пересекли границу со стороны Украины на моторной лодке (сморите видео в канале Max газеты ВЗГЛЯД).
Инцидент произошел 15 октября вблизи села Холошница Сорокского района, пишет ТАСС.
В пресс-службе пограничной полиции Молдавии сообщили, что пограничники проводили «мероприятие по задержанию гражданина Украины». Нарушители доставлены в полицию, заведено уголовное дело.
С начала спецоперации на Украине правоохранительные органы Молдавии регулярно фиксируют незаконные переходы границы уклонистами, которые обычно сразу просят убежища. После этого большинство из них направляется в страны ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские пограничники понесли большие потери в Сумской области.
До этого в Черниговской области убили украинского пограничника, перепутав его с военкомом.
Также украинские пограничники оказались в окружении под Харьковом.