Tекст: Антон Антонов

«Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое», – сказал президент США.

Трамп полагает, что «другая сторона» и НАТО также хотят прекращения конфликта, передает ТАСС.

Президент США также предположил, что конфликта на Украине, вероятно, удалось бы избежать при сохранении формата G8 с Россией. По словам Трампа, формат G8 был гораздо сильнее нынешней «семерки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сомнительности претензий Евросоюза на роль посредника в мирном урегулировании на Украине из-за ультиматумов.

В субботу президент США отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирной сделки.

На прошлой неделе Трамп заявил о высоких шансах на урегулирование конфликта на Украине.