Куба серьёзно воспринимает угрозу военной операции США и готовит население к защите страны, заявил постоянный представитель республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман. Публичные агрессивные высказывания высокопоставленных американских чиновников, подкрепленные действиями США на международной арене, вынуждают Гавану оценивать угрозы совершенно серьезно и принимать соответствующие меры.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Кубы Карлос Фернандес де Коссио в интервью американскому телеканалу NBC News отметил, что вооруженные силы республики ведут активную подготовку к отражению возможной атаки со стороны Соединенных Штатов, хотя в Гаване не теряют надежду, что до прямой агрессии дело все же не дойдет.

Ну, а если все же дойдет? Что может противопоставить Остров Свободы силам вторжения?

Революционные вооруженные силы (РВС) Республики Куба (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba) сравнительно невелики (49 тысяч человек), большая часть вооружения получена ими от СССР и к настоящему моменту устарела. В распоряжении РВС нет ни систем РЭБ, ни современной связи, ни автоматизированной системы управления войсками, ни высокоточного оружия, ни средств противодействия ему. В бедственном положении находятся ВВС и ВМС, которые в случае войны с США не смогут оказать существенного влияния на ход боевых действий. Техника сухопутных войск также не отличается новизной: самая современная бронетехника – Т-62М и БТР-70.

На территории Кубы расположена американская военно-морская база Гуантанамо – фактически уже готовый плацдарм, который агрессор постарается использовать с максимальной отдачей. Её существование – нонсенс, однако формальная юридическая логика – на американской стороне. Действующий до сих пор договор 1934 года об аренде территории под базу на побережье Гуантанамо содержит условие «расторжения только по обоюдному согласию» – то есть без согласия Вашингтона базу не вернуть, а Вашингтон такого согласия, естественно, не даёт.

Не стоит забывать и то, что Куба совсем рядом с США – самое короткое расстояние около 150 км. Куба находится в оперативном районе 4-го флота ВМС США, подлётное время от Флориды составляет несколько минут. Проведение десантных операций при поддержке как палубной авиации, так и истребителей с баз Восточного побережья не создаст Пентагону больших логистических сложностей.

При таком дисбалансе поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – РВС и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.

Сила Кубы никогда не заключалась в наличии высокотехнологичной, современной армии, ее основой была «вооруженная нация». При небольшой армии Остров Свободы обладает огромными иррегулярными формированиями. По данным Global Firepower, отряды территориальной милиции и Армия рабочей молодёжи насчитывают более 1,14 миллиона человек, мотивированных, хорошо подготовленных, обученных тактике партизанской войны. И эти силы могут быть увеличены – мобилизационный ресурс оценивается в 4 млн человек. Эрнесто Соберон Гусман заявил, что Гавана готовится к реальному силовому сценарию со стороны США и активизирует доктрину тотального сопротивления, привлекая к военным сборам не только регулярную армию, но и гражданские структуры на местах: каждую пятницу на острове теперь проводят масштабные оборонные учения для гражданского населения. Под руководством инструкторов жители острова освежают свои военные навыки, причем, как сообщает венесуэльское издание Versión Final, население получает оружие и боекомплект на руки, чтобы быть абсолютно готовым к самому негативному развитию ситуации. Кстати, это опровергает ложь Белого дома, что жители Кубы мечтают о том, чтобы американцы «освободили их от коммунистического режима». Власти острова абсолютно доверяют своему народу и не сомневаются в его готовности противостоять агрессору.

В составе Сухопутных войск Кубы есть силы специальных операций (Tropas Especiales), известные как las Avispas Negras («Черные осы»). Эта структура предназначена для глубокой разведки, диверсий и асимметричных ответов агрессору, в том числе и за пределами острова. Кроме того, бойцы этого подразделения должны будут возглавить отряды ополчения и управлять партизанской войной в случае иностранного вторжения.

Не стоит списывать со счетов и регулярную армию. Например, старые советские ЗРК «Куб», «Оса-АК», С-125 прошли модернизацию, получив, помимо всего прочего, оптико-электронные системы наведения, что защищает их от антирадарных ракет. И если их грамотно разместить на территории острова, они могут создать серьезные проблемы авиации агрессора. Также и сочетание противокорабельных ракетных комплексов «Рубеж» со ствольными орудиями береговой обороны сможет создать проблемы 4-му флоту в случае попытки высадки десанта.

Более полугода назад Axios со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что Куба получает ударные и разведывательные дроны от России и Ирана, причем поставки сопровождаются подготовкой операторов. Никаких подтверждений этому нет, но, если эта информация соответствует действительности, американцев, если они нападут на Кубу, ждут серьезные проблемы.

Ландшафт острова с мощными горными массивами и джунглями, с плотной городской застройкой на побережье крайне сложен для наступления, зато как будто создан для замаскированных оборонительных позиций и партизанской войны. То есть быстрый захват острова маловероятен, любая же затяжная форма приведет даже не столько к военным, сколько к политическим проблемам для захватчиков. Потерь, причем значительных, не избежать, особенно если учесть, что большая часть иррегуляров освоила или минно-взрывную специальность, или обучена снайперскому делу. Кроме того, в последние годы Куба закупила значительное число ПЗРК «Игла» и «Стрела». Кроме того, в ее арсеналах немало старых, но все еще смертоносных ПТРК «Фагот» и «Малютка», которые также могут с успехом применяться в партизанской войне.

В случае агрессии против Острова Свободы США могут столкнуться с ожесточенным сопротивлением не только РВС Кубы, но и населения острова, что приведет к неприемлемым для американского общества военным потерям, а также представит США в глазах мира не как «освободителей от диктатуры», а как жестоких захватчиков. Поскольку Вашингтон не может обвинить Кубу, например, в попытках создать ядерное оружие, сопротивление кубинцев лишит его действия хоть какой-то обоснованности.

Совокупность этих факторов и удерживала США все эти годы от прямой агрессии, и они делали упор на «асимметричные действия». Одних только покушений против лидера кубинской революции Фиделя Кастро было совершено 634–638 (по данным бывшего главы кубинской контрразведки Фабиана Эскаланте), причем последнее задокументировано в 2000 году. Кроме того, было предотвращено несколько попыток государственного переворота и разоблачено множество заговоров.

Впрочем, вовсе не обязательно, что Трамп действительно намерен отойти от этой линии. Он не особенно скрывает, что надеется повторить на Кубе свой «венесуэльский успех». И, скорее всего, его военные угрозы и топливная блокада являются способом продвижения этого сценария. Ранее органы государственной безопасности Кубы успешно упреждали и пресекали действия изменников, и, если они по сей день не утратили своей хватки, Трампу рассчитывать особенно не на что.

Если же он попытается захватить остров военным путем, сейчас, на фоне иранского тупика, куда он сам себя загнал, импичмент ему практически обеспечен. Впрочем, Трамп на днях объявил, что хочет «решить кубинский вопрос» до того, как уйдёт, и готов рассмотреть даже «короткую военную операцию», если это потребуется, давая понять, что может решиться на агрессию совсем под занавес своего президентства, когда импичмент будет уже бессмыслен. Однако если военная операция окажется не слишком «короткой», со всеми вытекающими последствиями, он запросто может вместо заслуженного отдыха оказаться за решеткой. Так что все же есть надежда, что здравый смысл возобладают и США на Кубу не нападут.