Tекст: Игорь Иножарский

Профсоюзные работники Корейской железнодорожной корпорации KORAIL в четверг начали акцию работы по правилам, в ходе которой машинисты и другие сотрудники строго соблюдают все требования безопасности, отказываются от сверхурочной работы и реагируют на жалобы пассажиров только по инструкциям, сообщает Yonhap.

Через эту кампанию Корейский профсоюз железнодорожников требует улучшения системы продвижения по службе, дополнительных надбавок и найма новых работников, при этом профсоюз пригрозил бессрочной всеобщей забастовкой с 10 декабря, если требования не выполнят.

По данным KORAIL, к 15:00 четверга были отменены рейсы трёх обычных пассажирских поездов, включая два поезда ITX-Saemaul, а также поезд Mugunghwa с сеульского вокзала Йонсан в город Ёсу, отправление которого задержали более чем на час, из-за чего 431 пассажир был вынужден вернуться, при этом в корпорации отметили: «Поскольку из-за работы по правилам ожидаются затяжные задержки отправления поездов, эксплуатация была приостановлена для минимизации неудобств пассажиров».

Акция продлится до 4 декабря и может привести к задержкам и отменам на различных маршрутах, включая высокоскоростные поезда KTX и SR, поезда ITX-Saemaul, составы Mugunghwa и части линий столичного метрополитена, тогда как утром в часы пик серьёзных сбоев зафиксировано не было, но задержки прогнозируются на вечер и предстоящие выходные.

Профсоюз подчёркивает, что железнодорожники годами обеспечивали движение поездов по расписанию за счёт бесконечных переработок, работы в выходные и одиночных смен в опасных условиях, и считает, что массовые задержки и отмены при работе строго по правилам наглядно докажут нехватку персонала в железнодорожной отрасли Южной Кореи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду профсоюз работников Корейской железнодорожной корпорации KORAIL объявил о начале работы по правилам с четверга с требованием улучшить условия труда и нанять дополнительный персонал.