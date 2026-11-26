При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
В Свердловской области опрокинулся пассажирский автобус
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Свердловской области
В Каменском районе Свердловской области перевернулся на бок рейсовый автобус с десятью пассажирами, в результате инцидента никто не пострадал.
Авария произошла на 41-м километре автодороги Сысерть – Часовое, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Водитель транспортного средства не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость с учетом плохой видимости и дорожной обстановки.
В момент происшествия в салоне находились десять пассажиров. За медицинской помощью никто из них не обращался, однако автобус получил механические повреждения.
Губернатор региона Денис Паслер сообщил о сильных осадках на территории Свердловской области и в Екатеринбурге. Дорожные и коммунальные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности автомобилистов на трассах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свердловской области перевернулся автобус с девятью пассажирами.
В прошлом месяце в Красноуфимске три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика.
Пять человек получили травмы при столкновении двух рейсовых автобусов на трассе Екатеринбург – Серов.