В ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области пострадали три человека

МВД: Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент случился во вторник на перекрестке улиц Советской и Интернациональной. Пострадавшие были доставлены в Красноуфимскую ЦРБ для медицинского обследования. В момент аварии в автобусе находилось около десяти пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, водитель грузовика марки «Ситрак» не уступил дорогу автобусу «ПАЗ», следовавшему по главной дороге по маршруту «Коллективный сад № 4 – Верхнее Никитино». Сотрудники ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства и причины происшествия.

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области сообщила о начале проверки по факту ДТП. Она проводится по статье о нарушении правил дорожного движения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СУСК.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области.

В начале месяца несколько человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье.

В августе в ДТП с автобусом в Ставропольском крае пострадали 38 человек.