В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали восемь человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

По предварительным данным, водитель грузовика МАН при выезде с прилегающей территории нарушил требования дорожных знаков и не уступил дорогу автобусу «Вектор Некст», который следовал по маршруту «Екатеринбург – Березовский», передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Авария произошла на Березовском тракте. В момент ДТП в салоне автобуса находились около 25 пассажиров.

«В настоящее время восемь пассажиров осматриваются прибывшими на место медицинскими работниками», – добавили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян.

В понедельник в Набережных Челнах завели дело после ДТП с участием пассажирского автобуса.