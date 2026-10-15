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В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали восемь человек
В городе Березовский в Свердловской области произошло столкновение грузовика и автобуса, пострадали восемь человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель грузовика МАН при выезде с прилегающей территории нарушил требования дорожных знаков и не уступил дорогу автобусу «Вектор Некст», который следовал по маршруту «Екатеринбург – Березовский», передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Авария произошла на Березовском тракте. В момент ДТП в салоне автобуса находились около 25 пассажиров.
«В настоящее время восемь пассажиров осматриваются прибывшими на место медицинскими работниками», – добавили в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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