Саксония-Анхальт начала преображение Европы

Tекст: Олег Исайченко

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Согласно предварительным официальным результатам избирательной комиссии земли, фракция набрала 43,8% голосов избирателей (+23% по сравнению с выборами 2021 года).

Голосование состоялось в воскресенье. Явка оказалась рекордной для региона со времени объединения Германии – проголосовали около 77,8% избирателей. Противоположная АдГ ситуация складывается у Христианско-демократического союза (ХДС). Результаты партии оказались ниже исторического минимума 1998 года: тогда она получила 22% голосов, а сейчас – лишь 17,2%.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%. В ландтаг проходит также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Примечательно, что Свободная демократическая партия (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер – у нее лишь 2,6%. На этом фоне глава регионального отделения Лидия Хюскенс объявила об отставке.

Премьер-министр земли и кандидат от ХДС Свен Шульце уже признал поражение и поздравил АдГ с победой. Однако, как отмечает ZDF, несмотря на успех правых, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. Дело в том, что АдГ получила 39 из 83 мест в ландтаге, в то время как для самостоятельного формирования регионального правительства требуется не менее 42. У ХДС 15 мест, у СДПГ, «Зеленых» и «Левых» – по восемь, у «Союза Сары Вагенкнехт» – пять.

Тем не менее сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими» и заявила о мандате на создание правительства. Как партия будет управлять в Саксонии-Анхальт – «путем поддержки правительства меньшинства или в рамках коалиции – это еще предстоит увидеть», отметила она.

Вместе две оппозиционные силы – АдГ и ССВ – могут получить 44 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, передает Axios.

На этом фоне Зигмунд, который в 2014 году вышел из ХДС из-за несогласия с курсом Ангелы Меркель, допустил, что ему удастся убедить некоторых депутатов сменить партию, чтобы обеспечить большинство для «Альтернативы для Германии». По его оценкам, переход отдельных христианских демократов в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере страны.

Между тем молодежная организация Христианско-демократического союза (Junge Union) в Саксонии-Анхальт единогласно потребовала отставки всего регионального руководства партии. В принятом документе подчеркивается, что ответственность за провал лежит на всей партийной верхушке, а для восстановления доверия необходимо полностью обновить руководство ХДС в регионе.

Пока руководство ХДС и СДПГ проводят в Берлине кризисное совещание, в США поздравляют АдГ. Так, американский предприниматель Илон Маск написал по-немецки «Хорошая работа!» под постом Алисы Вайдель о результате правых. Кандидат на пост премьера Саксонии-Анхальт от АдГ Зигмунд поблагодарил миллиардера «за поддержку и ясный взгляд на политические события». «Германия снова станет местом, куда стоит инвестировать», – добавил он.

С победой АдГ также поздравил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Знаменательный вечер для Германии и Европы! Пристегните ремни. Это только начало!» – написал Орбан. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, позитивно оценивших итоги голосования в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. «В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», – считает политик.

Успех «Альтернативы» на местных выборах прокомментировали и в Грузии. «Правительство Германии не имеет ресурсов управлять процессами. У него также нет достаточного суверенитета для этого», – сказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он указал, что в последние три года в ФРГ фиксируется рецессия, в стране сложная экономическая ситуация. «Это отражается на настроении избирателей», – заявил Кобахидзе. Тема земельных выборов также оказалась на первых полосах западной прессы.

«Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки»,

– пишет Reuters. По прогнозам Bloomberg, Мерцу придется столкнуться с последствиями того, что ХДС показал «худшие результаты, чем ожидалось». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают – кампания против «Альтернативы для Германии», развернутая правящими кругами ФРГ, не достигла поставленных целей.

«Обострившаяся перед выборами попытка представить АдГ как нацистов и марионеток Путина не сработала в восточной земле вообще. Может быть, даже чуть-чуть добавила, раздражив избирателей. Мутный эпизод в Лейпциге на востоке Германии, использованный для резкого взвинчивания напряженности с Россией, никак не подействовал», – указал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В свою очередь Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, объясняет победу «Альтернативы для Германии» тем, что партия смогла мобилизовать протестный оппозиционный электорат, а также выступить в качестве той силы, которая воплощает недовольство граждан нынешним социально-экономическим положением ФРГ. «АдГ не только по названию, но и на деле стала политической альтернативой для тех, кто не согласен с нынешним курсом Берлина», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«В то же время Христианско-демократический союз, напротив, за счет политики брандмауэра – запрета на взаимодействие с правой партией – утратил гибкость, – продолжил он. – Христианские демократы выступили как сила, которая не только не может предъявить гражданам эффективные ответы на вызовы времени, но и не дает это делать другим».

В результате минувшее воскресенье стало черным днем для либеральной демократии в Германии, добавил германский политолог Александр Рар. По его мнению, итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что на востоке страны люди больше не верят традиционным партиям, а отдают предпочтение радикальной альтернативной силе.

«Демократия западногерманского образца не приживается в восточных землях даже спустя 35 лет после объединения. Восточные немцы – а такие настроения фиксируются не только в Саксонии-Анхальт, но и в других землях бывшей ГДР – хотят другой политики, нежели жители Западной Германии.

Впрочем, надо признать: за АдГ все чаще голосуют и в «старых» землях. Мне кажется, идет отчуждение между правящими элитами и простым обывателем», – сказал собеседник.

Говоря о результатах ХДС – партии канцлера Фридриха Мерца, политолог подчеркнул: политическое объединение «потерпело политическое Ватерлоо». По прогнозам Рара, призывы к Мерцу уйти в отставку будут усиливаться. «Внутри правящей партии начнется разброд: одни будут говорить, что ХДС должен начать диалог с АдГ, другие – что традиционным партиям нужно удерживать власть силой, даже нарушая демократические принципы, и ни в коем случае не допустить «Альтернативу» в земельное правительство», – добавил он.

Политолог Илья Гращенко также назвал результаты выборов «тяжелым ударом» для Фридриха Мерца. «Региональное поражение не отправляет канцлера в отставку автоматически, но подрывает доверие к его стратегии. Особенно среди однопартийцев, которым самим предстоит идти на выборы. Если подобные провалы продолжатся, вопрос о политическом курсе неизбежно станет вопросом о руководстве», – написал он в своем Telegram-канале.

По его оценкам, не стоит ожидать немедленного разворота Берлина в отношениях с Россией, поскольку земельный парламент не отменяет санкции и не определяет федеральную помощь Украине. «Но позиции сторонников пересмотра отношений с Москвой усиливаются», – добавил эксперт. Как указал Гращенков, главная интрига теперь развернется вокруг партии Вагенкнехт: ее позиция определит возможность формирования правительства в Саксонии-Анхальт. «Именно здесь решается вопрос дальнейшего правого поворота.

Доступ к исполнительной власти даст АдГ возможность превратить обещания в практику – и заставит отвечать за результат.

Если она останется в оппозиции, давление на повестку конкурентов все равно продолжится. Для будущих выборов в Бундестаг важен следующий этап: кто сможет предложить работоспособное управление и ощутимые улучшения. Немецкому центру придется объяснять, как вернуть людям уверенность в будущем. Одного обещания сдержать АдГ становится недостаточно», – подчеркнул аналитик.

Рар в этой связи упомянул, что Дональд Трамп условно поддерживает «Альтернативу для Германии». «В Берлине сложилось мнение, что американская администрация не против «смены режима» в ФРГ. Но правящие элиты Германии будут этому сопротивляться. Впереди – радикализация общества, множество баталий с неопределенным исходом», – считает аналитик.

Пока же все системные партии попытаются в Саксонии-Анхальт создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии». «Но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт»: ее партия перепрыгнула пятипроцентный барьер. Я не исключаю, что Вагенкнехт поддержит правительство АдГ», – рассуждает политолог. Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов.

«С учетом высоких результатов, которые показала «Альтернатива», правую партию будет сложно игнорировать в процессе формирования правящей коалиции»,

– считает он. Собеседник напомнил, что ранее «Союз Сары Вагенкнехт» не исключал для себя взаимодействия с АдГ. «На сегодняшний день представляется, что именно этим двум политическим силам будет удобнее всего договориться», – добавил эксперт.

В то же время Соколов прогнозирует сильное сопротивление этим попыткам со стороны других партий. «Поэтому возможен альтернативный вариант – в частности, будет предложено сформировать правительство из всех фракций, прошедших в ландтаг, кроме АдГ. Впрочем, такой эксперимент недавно завершился неудачей в соседней федеральной земле – Тюрингии, где правительство, сформированное по такому же принципу, распалось со скандалом», – напомнил германист.

Лукьянов в свою очередь полагает, что умной тактикой стало бы «внешнее смирение, сопровождаемое ползучей интеграцией АдГ в истеблишмент, тем самым нейтрализуя ее, с одновременными усилиями по ее дискредитации как неспособной к реальному управлению». «Но

для умной тактики нужны умные и хитрые политики, чем федеральная верхушка сейчас похвастаться не может. Одна из немецких национальных особенностей заключается в том, что в решающие моменты вместо изворотливости и гибкости на поверхность вылезает упертое самомнение, помноженное на придуманный для себя морализм.

Ну а дальше – как получится», – отметил политолог. По его словам, народовластие и прежде работало неидеально, но сейчас управляющие и управляемые пребывают просто в параллельных, не пересекающихся плоскостях. Он указал, что расхождение повесток началось лет 25-30 назад в условиях зрелой и исправно функционировавшей глобализации.

«По мере установления все более взаимосвязанного и целостного мира решение национальных проблем на наднациональном уровне становилось не только необходимым, но постепенно и единственно возможным способом социального управления. Однако интерфейс национальное – наднациональное все же сохранялся. И верхний уровень был в состоянии обеспечить развитие и благосостояние нижнему, несмотря на растущее отчуждение», – детализировал Лукьянов.

«Сейчас все скомкалось. Баланс нарушился. Связь народов с номенклатурой, зажатой между невозможностью разорвать интеграционную пелену и необходимостью сохранять в подчинении дезориентированные массы, все слабее», – добавил аналитик. По его оценкам, на сегодняшний день ресурса удержания власти через манипуляции пока хватает. «Правда, казус АдГ после Саксонии-Анхальт станет показательным – насколько велик этот ресурс. Как бы то ни было, преображение Европы началось», – заключил политолог.