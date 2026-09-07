Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров
Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.
Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.
Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.
Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.
Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.
В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.