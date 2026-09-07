Московский суд вынес приговор организаторам опасных фотосессий со львами

Московский суд приговорил к штрафам организаторов опасных фотосессий со львами

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в мессенджере Max, трое организаторов опасных фотосессий с дикими животными получили штрафы от 200 до 350 тыс. рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы трое фигурантов признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа на сумму от 200 до 350 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

В середине июля надзорное ведомство выявило факты использования львов в качестве реквизита для съемок. Хищники находятся под охраной международной Конвенции СИТЕС. Животных изъяли и передали в зоопарк, так как участники подобных мероприятий подвергались серьезной опасности. Сейчас львы находятся в Перми, где за ними ухаживают специалисты.

Напомним, столичная прокуратура выявила факты незаконного использования львов для платных фотосессий.

В конце прошлого года владелец изъятой из квартиры в «Москва-сити» львицы перечислил полмиллиона рублей на лечение животного.

Весной прошлого года суд оштрафовал москвича за продажу краснокнижного львенка без документов.