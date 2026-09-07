Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Святыни храма в Тамбовской области уцелели после удара ВСУ
Атакованный украинскими беспилотниками храм Николая Чудотворца в Тамбовской области получил только внешние повреждения, сообщил пресс-секретарь Мичуринской епархии Роман Леонов.
Леонов подтвердил сохранность внутреннего убранства церкви, передает РИА «Новости». «Храм пострадал только внешне, святыни не пострадали», – заявил представитель епархии.
По его словам, точная оценка нанесенного ущерба пока не проводилась.
Напомним, украинский беспилотник поджег купол храма святителя Николая Чудотворца в Тамбовской области.
В конце августа при атаке дронов на склад под Тамбовом пострадали два человека.
В июне беспилотники ВСУ повредили жилой дом и библиотеку в Мичуринске.