Медведев стал главой попечительского совета фонда «Сколково»

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ уже размещен на портале правовой информации и вступил в силу 7 сентября, передает РИА «Новости». «Назначить председателем попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведева Д. А.», – говорится в тексте документа.

Полномочия членов совета рассчитаны на семь лет. В обновленный состав также вошли чиновники и руководители госкорпораций. Среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Андрей Фурсенко.

Кроме того, участниками совета стали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, Росатома Алексей Лихачев, Ростеха Сергей Чемезов и президент РАН Геннадий Красников.

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